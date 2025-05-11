Nükleer pazarlık çok daha ciddi ve çok daha zorlu! İran, ABD ile müzakereleri değerlendirdi

ABD ve İran arasında yeniden başlayan nükleer anlaşma müzakerelerinin dördüncü turu bugün sona erdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Umman'da gerçekleşen görüşmeleri değerlendirdi. Erakçi, "Nükleer pazarlık çok daha ciddi ve çok daha zorlu" dedi.

Dünyanın sonunu getirecek nükleer bir savaştan korkmaya devam eden insanlık, ABD ve İran arasındaki müzakerelerden çıkacak sonuca odaklandı.

Trump'ın Hamaney'e mektubu sonrası Umman'da ve Roma'da devam eden nükleer anlaşma müzakerelerinin dördüncü turu bugün Umman'da gerçekleşti.

Dünyanın gözünün çevrildiği görüşmelere ilişkin İran'dan ilk değerlendirme geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Umman'da ABD ile yapılan dördüncü tur görüşmelerde iki tarafın ihtilaf edilen konularda ilerleme sağladığını söyledi.

ÇOK DAHA CİDDİ ÇOK DAHA ZORLU

İran devlet televizyonuna konuşan Erakçi, dördüncü tur görüşmelerin daha ciddi ve zorlu olduğunu belirtti. Genel konulardan detaylara inildiğini aktaran Erakçi, "İhtilaf edilen konularda pozisyonların yakınlaştığı söylenebilir ve bu tur görüşmelerde ilerleme sağlandığı değerlendirilebilir." dedi.

ABD'Lİ YETKİLİKER SÜRECE ZARAR VERİYOR

Amerikalı yetkililerin müzakerelere dair basına yaptığı "çelişkili" açıklamaların müzakere sürecine zarar verdiğini dile getiren ve bunu Amerikan tarafına da ilettiklerini aktaran Erakçi, "Çelişkili medya algıları kabul edilemez ve bu davranışın tekrarlanması halinde İran tarafı tepki göstermek zorunda kalacaktır." ifadelerini kullandı.

URANYUM ZENGİNLEŞTİRME GÜNDEME GELMEDİ

İran'ın uranyumu zenginleştirmeyi durdurmasına dair ABD'den gelen açıklamalara değinen Erakçi, müzakerelerde bu konuların gündeme gelmediğine işaret etti.

5. TUR GÖRÜŞMELER İÇİN TARİH BELİRLENECEK

İran ve ABD'nin bir sonraki tur görüşmeler konusunda mutabık kaldığını belirten Erakçi, "Tarih ve yer Umman tarafından belirlenecek. Bir sonraki tur muhtemelen yaklaşık bir hafta içinde yapılacak. Pozisyonlarımız ABD tarafına karşı net. Önümüzdeki süreçte daha fazla ilerleme olmasını umuyorum." diye konuştu.

İranlı Bakan, yaptırımların kaldırılması ve uranyum zenginleştirme konusuyla ilgili olarak ne gibi görüşmeler yapıldığına ilişkin bir soruya, şu cevabı verdi:

"Bu iki konu müzakerelerin ana konularıdır. Bizim görüşümüze göre uranyumun zenginleştirilmesi devam etmesi gereken bir konudur ve bu konuda taviz verilmesine yer yoktur. Örneğin, geçen seferkine (2015'teki anlaşma) benzer şekilde, güven oluşturmak için, boyutlarına, büyüklüğüne, düzeyine ve miktarına belirli bir süre için sınırlamalar getirebiliriz ancak zenginleştirme ilkesi hiçbir şekilde müzakereye açık değildir."