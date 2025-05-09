Nükleer pazarlıkta sıcak gelişme! ABD-İran müzakerelerinde tarih belli oldu

ABD ve İran arasında yeniden başlayan nükleer anlaşma müzakerelerinin dördüncü turu için tarih belli oldu. İki ülke nükleer pazarlığa hafta sonu devam edecek.

Dünyanın sonunu getirecek nükleer bir savaştan korkmaya devam eden insanlık, ABD ve İran arasındaki müzakerelerden çıkacak sonuca odaklandı.

Trump'ın Hamaney'e mektubu sonrası Umman'da ve Roma'da devam eden nükleer anlaşma müzakerelerinin dördüncü turu için tarih belli oldu. Daha önce ertelenen müzakereler hafta sonu devam edecek.

NÜKLEER PAZARLIKTA 4. TUR

İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin dördüncü turunun tarihi belli oldu. İran müzakere heyetinden bir yetkili yaptığı açıklamada, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin dördüncü tur görüşmelerin pazar günü yapılması yönündeki önerisine Tahran’ın onay verdiğini bildirdi. İranlı yetkili, müzakerelerin Umman’da yapılmasının kesinleştiğini duyurdu.

Yetkili ayrıca müzakerelerin yalnızca nükleer alanda ve İran’a uygulanan yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili olacağını ifade etti.

MÜZAKERELER DAHA ÖNCE ERTELENMİŞTİ

İran ile ABD arasındaki dördüncü tur dolaylı müzakereler, ilk başta 3 Mayıs Cumartesi günü yapılması planlanmıştı. Ancak yapılan açıklamada, söz konusu müzakereler "lojistik ve teknik nedenlerle" ertelenmişti.

ABD VE İRAN MÜZAKERELERDEN NE BEKLİYOR?

ABD ile İran arasındaki müzakereler, önce karşılıklı güven inşa etmeyi, daha sonra İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya doğru çerçeve oluşturulmasını hedefleyen süreçler olarak görülüyor. ABD, İran'ın atom bombası yapımında kullanıldığına inandığı yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimini durdurmasını istiyor. Nükleer programının her zaman barışçıl olduğunu savunan İran ise yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını "kısıtlamaya" hazır olduğunu belirtirken, ABD'nin geri adım atmayacağına dair garantiler istiyor.

İran'ın uranyum zenginleştirme santrifüjlerini sökmeyi, uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurmayı veya zenginleştirilmiş uranyum stokunu 2015'teki anlaşmada kararlaştırılan seviyelerin altına düşürmeyi kabul etmeyeceği belirtiliyor.