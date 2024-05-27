Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Öğle namazı sırasında cami çöktü: 3 ölü, 7 yaralı

Öğle namazı sırasında cami çöktü: 3 ölü, 7 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Öğle namazı sırasında cami çöktü: 3 ölü, 7 yaralı
Nijerya, Lagos, Cami, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nijerya'da dün öğle namazı sırasında çöken caminin enkazı altında kalan 3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı açıklandı.

Nijerya Acil Durum Ajansı (SEMA) Lagos Eyaleti Daimi Sekreteri Olufemi Oke-Osanyintolu, yaptığı açıklamada, dün Lagos'un Papa Ajao bölgesinde öğle namazı sırasında caminin çökmesinin ardından bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

 ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Olayda enkaz altında kalan 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Oke-Osanyintolu, 7 kişinin de yaralandığını söyledi. Oke-Osanyintolu, caminin yoldaki kanal temizliğini yapan iş makinasının çarpması sonucu çöktüğünü kaydetti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Fabrikada korkutan yangın! Belediye ve emniyet harekete geçti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı! İsrailli bakana sert tepki - DünyaTürkiye'den İsrailli bakana çok sert tepkiHindistan ve Bangladeş’i Remal Tropikal Kasırgası vurdu: 16 ölü - DünyaKasırga her şeyi yutup geçti! 16 ölü, çok sayıda yaralı...Netanyahu, Refah katliamını "trajik bir hata" olarak değerlendirdi - DünyaNetanyahu "trajik bir hata" olarak nitelediAB’den 13’ü yargıç 19 Rus’a ve 1 kuruma yaptırım - DünyaPutin küplere binecek! AB'den Navalny yaptırımıErmenistan sel felaketine teslim: 4 ölü - DünyaKomşuda sel felaketi! Köprüler çöktü, ölenler varRusya'da acil durum hazırlığı tedirginliğe neden oldu - DünyaRusya'da acil durum hazırlığı! Tehlike büyüyor
Sonraki Haber Yükleniyor...