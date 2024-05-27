Öğle namazı sırasında cami çöktü: 3 ölü, 7 yaralı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Nijerya'da dün öğle namazı sırasında çöken caminin enkazı altında kalan 3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı açıklandı.
Nijerya Acil Durum Ajansı (SEMA) Lagos Eyaleti Daimi Sekreteri Olufemi Oke-Osanyintolu, yaptığı açıklamada, dün Lagos'un Papa Ajao bölgesinde öğle namazı sırasında caminin çökmesinin ardından bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirtti.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Olayda enkaz altında kalan 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Oke-Osanyintolu, 7 kişinin de yaralandığını söyledi. Oke-Osanyintolu, caminin yoldaki kanal temizliğini yapan iş makinasının çarpması sonucu çöktüğünü kaydetti.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı