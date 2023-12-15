Ölülere bile saygıları yok! İsrail askerleri mezarlıkları tahrip etti

15 Aralık 2023 00:08 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 00:31

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne havadan, karadan ve denizden saldırılar düzenliyor. İşgal güçleri sivil ayrımı gözetmeksizin cami, kilise, okul, mülteci kampı, hastane demeden her yeri bombaladı. Son gelen haberde ise İsrail askerlerinin mezarları hedef aldığı yönünde oldu. İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında yer alan El-Faluca Mezarlığı'nı tahrip ettiği ve bunun sonucunda bazı cesetlerin mezarlardan dışarı çıktığı belirtildi.

İŞ MAKİNALARI İLE MEZARLIĞI TAHRİP ETTİLER

Filistinli gazeteci İslam Bedr, X sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Faluca Mezarlığı'nın İsrail zırhlı araçları ve iş makineleri tarafından uğradığı tahribatı gözler önüne serdi.

CESETLER MEZARDAN DIŞARI ÇIKTI

Bedr, İsrail zırhlı araçlarının, mezarlıkta büyük çukurlar açtığını ve bazı cesetlerin de mezarlardan dışarı çıktığını kaydetti. Videoda bir Filistinlinin, dışarı çıkan bir cesedi toplamaya çalıştığı görüldü.

Bedr, videonun sonunda, İsrail'in sadece canlılara değil "şehitlerin" cesetlerine karşı da suç işlediğini ifade etti.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

GAZZE'DE 8 BİN ÇOCUK KATLEDİLDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 787 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 116’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 445 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

81 İSRAİLLİYE KARŞI 240 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILDI

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 287 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 104 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.