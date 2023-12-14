Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki

14 Aralık 2023 22:25 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 23:03

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'ndaki provokasyonunu şiddetle kınadı. Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cenin Mülteci Kampı’na baskında bulunan İsrail askerlerinin buradaki bir camiye girerek ibadethanenin kutsallığını hiçe sayan provokasyonlarını şiddetle kınıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"BU PROVOKASYONLARI YAPANLAR EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN"

"Yerleşimci terörü ve İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlileri hedef alan ağır baskı ve saldırıları nedeniyle gerginliğin son derece yüksek seyrettiğini" vurgulayan Keçeli, "Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Müslümanların kutsallarına yönelik saldırılara bir an önce son verilmesini ve bu provokasyonları yapanların en ağır şekilde cezalandırılmalarını bekliyoruz" ifadesini kullandı.