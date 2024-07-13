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Ölümcül Batı Nil vürüsü İsrail'de! Can kaybı 30'u aştı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ölümcül Batı Nil vürüsü İsrail&#039;de! Can kaybı 30&#039;u aştı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'de, Batı Nil virüsü sebebiyle mayıs ayından bu yana 31 kişinin hayatını kaybettiği, virüs kaynaklı ölümlerin son iki günde yüzde 70'den fazla artış gösterdiği belirtildi.

Sivrisinekler yoluyla yayılan ve ilk kez 1937 yılında Uganda'nın Batı Nil bölgesinde görülen ölümcül Batı Nil virüsü İsrail'de paniğe neden oldu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi korkutan rakamları paylaştı. Habere göre ülkenin Sağlık Bakanlığı, Batı Nil virüsü nedeniyle ölenlerin sayısının son iki günde yüzde 70'in üzerinde arttığını bildirdi.

SICAK HAVALAR TETİKLEMİŞ OLABİLİR

Mayıs ayından bu yana virüs nedeniyle 31 kişinin öldüğü dile getirilen haberde, son bilgilere göre özellikle Tel Aviv çevresi ve Kudüs'te 'olağandışı vakaların görülmeye devam ettiği' ifade edildi.

Haberde, uzmanların vaka sayısındaki artış konusunda net bir açıklama getiremediği ancak bu durumla ilgili 'yaz mevsiminin başında havaların normalden daha sıcak olmasından kaynaklanmış olabileceği' yorumunda bulunduğu belirtildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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