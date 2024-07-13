Ölümcül Batı Nil vürüsü İsrail'de! Can kaybı 30'u aştı
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
İsrail'de, Batı Nil virüsü sebebiyle mayıs ayından bu yana 31 kişinin hayatını kaybettiği, virüs kaynaklı ölümlerin son iki günde yüzde 70'den fazla artış gösterdiği belirtildi.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi korkutan rakamları paylaştı. Habere göre ülkenin Sağlık Bakanlığı, Batı Nil virüsü nedeniyle ölenlerin sayısının son iki günde yüzde 70'in üzerinde arttığını bildirdi.
SICAK HAVALAR TETİKLEMİŞ OLABİLİR
Mayıs ayından bu yana virüs nedeniyle 31 kişinin öldüğü dile getirilen haberde, son bilgilere göre özellikle Tel Aviv çevresi ve Kudüs'te 'olağandışı vakaların görülmeye devam ettiği' ifade edildi.
Haberde, uzmanların vaka sayısındaki artış konusunda net bir açıklama getiremediği ancak bu durumla ilgili 'yaz mevsiminin başında havaların normalden daha sıcak olmasından kaynaklanmış olabileceği' yorumunda bulunduğu belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı