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Online kasiyerlik! Neredeyse 6 kat daha az maliyetli

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Online kasiyerlik! Neredeyse 6 kat daha az maliyetli

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'nin New York şehrindeki bazı restoranlar Filipinler'den internet aracılığıyla kasiyer çalıştırıyor.

ABD'nin New York şehrindeki bazı restoran işletmecileri, Filipinler'deki çalışanlara internet aracılığıyla iş olanakları sunuyorlar.

Happy Cashier adlı bir sanal hizmet destek firması, Filipinler'deki çalışanlara Zoom üzerinden New York'taki restoranlarda kasiyerlik yapma imkanı tanıyor.

Firmanın sahibi Chi Zhang, "küçük işletmeleri güçlendirmek amacıyla sanal kasiyer hizmetlerinin yanı sıra operasyonel destek de sağladıklarını" belirtti. Şirketin çalışanlarının büyük bir kısmı Filipinler'de yaşıyor ve firma, dış kaynak kullanımı hizmeti sunan yerel şirketlerle iş birliği yaparak çalışanları bünyesine katıyor.

NEREDEYSE 6 KAT DAHA AZ MALİYETLİ

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), firmanın Filipinler'deki çalışanlarına saatlik 3 dolar ödeme yaptığını rapor etti. Bu, New York şehrindeki asgari ücretin saatlik 16 dolar olduğu göz önüne alındığında düşük bir miktar.

New York Eyaleti Çalışma Departmanı'na göre, asgari ücret yasası sadece eyalet sınırlarında yaşayan işçileri kapsıyor, bu nedenle Happy Cashier'ın faaliyetleri yasalara uygun görünüyor.

Ancak, New York'ta asgari ücretlerin artırılması için çalışmalar yürüten Restaurant Opportunities Centers United'dan Teofilo Reyes, bu uygulamanın tehlikeli olduğunu savunarak şunları söyledi: "Başka bir ülkede bu işleri yaptırmanın yolu bulunması endişe verici çünkü bu, sektördeki ücretlerin ciddi şekilde düşmesine neden olabilir."

Amerikan iş dergisi Fortune'un verilerine göre, Filipinler dünyadaki en büyük dış kaynak kullanımı sektörüne sahip. Bu sektörden ülkeye yılda 35,4 milyar dolar gelir sağlanıyor.

Zhang, Brooklyn'de 2015'te açtığı restoranını pandemi nedeniyle kapatmak zorunda kaldığını belirtti. Kovid salgını sırasında restoran çalışanı bulmanın zorluğunu deneyimlediğini ve bu deneyimin sanal kasiyer uygulamasını şekillendirdiğini ifade etti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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