Pakistan'da seçim heyecanı! Sandıklar açıldı, ilk sonuçlar belli oldu

Pakistan 5 yıl boyunca ülkeyi yönetecek yeni hükümeti seçmek üzere sandık başına gitt. Terör saldırılarının gölgesinde geçen seçimde oy verme işlemi akşam saatlerinde sona erdi ve oy sayımına geçildi. İlk sonuçlara göre tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi PTI, seçimleri önde götürüyor.

Pakistan’da terör saldırılarının gölgesinde geçen genel seçimler, akşam saatlerinde oy verme işleminin sona ermesi ile yerini heyecana bıraktı.

128 milyon seçmenin bulunduğu ülkede oy verme işleminin ardından açıklama yapan geçici hükümetin Başbakanı Anwaarul Hak Kakar, “Oylar aracılığıyla ifade edilen sesler demokrasimizin güçlenmesine katkıda bulunacaktır ve bunun için Pakistan halkı her türlü takdiri hak etmektedir” dedi.

İMRAN HAN'IN PARTİSİ ÖNDE

Öte yandan resmi olmayan sonuçlara göre, Ulusal Mecliste'ki 266 sandalye için yarışılan adaylardan tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi PTI destekli milletvekilleri 90 sandalye, eski Başbakan Navaz Şerif'inpartisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) 62 ve Bilaval Butto Zerdari'nin liderliğini yaptığı Pakistan Halk Partisi (PPP) 50 sandalye kazandı.

NAVAZ ŞERİF'TEN İLK AÇIKLAMA

PML-N lideri Navaz Şerif, Lahor'da yaptığı açıklamada, partisinin seçimleri "kazandığını" ifade ederek, "kaynayan mevcut siyasi ve ekonomik kriz" durumuna tek çözümün tüm partilerin el ele verip ulusal birlik hükümeti kurması olduğunu söyledi. Şerif, Pakistan Halk Partisi (PPP), Birleşik Halk Hareketi (MQM-P) ve İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) ile görüşme yapılacağını dile getirerek, bağımsız milletvekillerini de söz konusu görüşmelere davet etti.

Öte yandan İmran Han'ın destekçileri genel seçimlerde hile yapıldığını iddia ederek sonuçların daha fazla gecikmeden açıklanmasını talep ederek sloganlar attı.

MOBİL HİZMETLER KESİLMİŞTİ

Pakistan İçişleri Bakanlığı güvenlik nedeniyle mobil hizmetleri geçici olarak durdurma kararı almış, yapılan açıklamada, “Son dönemde artan ve çok sayıda can kaybına neden olan terör eylemleri ülkedeki güvenlik ortamını sarsmıştır. Bu nedenle güvenlik tehditlerine karşı önlem alma ihtiyacı doğmuştur” ifadeleri kullanılmıştı.

SEÇİM ÖNCESİ TERÖR SALDIRILARI

Pakistan'da dün 3 ayrı bombalı saldırı düzenlenmişti. Belucistan eyaletinde düzenlenen 2 ayrı bombalı saldırıda 27 kişi hayatını kaybetmiş, 80 kişi de yaralanmıştı. Karaçi kentinde ise 2 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.