Pakistan'da seçim sonrası kaos! 'Oylar çalındı' iddiası partilileri sokağa döktü

Pakistan'da 8 Şubat'ta düzenlenen seçimlerde hile yapıldığını iddia eden çok sayıda gösterici, Belucistan eyaletinde protesto düzenleyerek kara yollarını kapattı.

Pakistan, 2018 yılından sonra ilk kez genel seçimler için sandık başına gitti. 8 Şubat'ta yapılan seçimlerin sonucunu Pakistan Seçim Komisyonu, dün açıkladı. Buna göre; Ulusal Meclis seçimlerini eski Başbakan İmran Han'ın partisi PTI destekli bağımsız milletvekilleri birinci, eski Başbakan Navaz Şerif’in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise ikinci sırada tamamladı.

'HİLE' İDDİASIYLA PROTESTO DÜZENLEDİLER

Sonuçların açıklanmasının ardından tutuklu eski Başbakan İmran Han’ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) ve çeşitli siyasi partilerden çok sayıda gösterici, seçim sürecinde hile yapıldığı iddiasıyla Belucistan eyaletinde protesto düzenledi.

Çeşitli noktalarda kara yollarını kapatan göstericiler, Kuetta şehrinde ise kentin üst düzey yöneticisinin evinin önünde oturma eylemi yaptı. Eylemler nedeniyle İran ve Afganistan ticareti kesintiye uğrarken, Kuetta ile Çaman arasındaki tren seferlerinde de gecikmeler meydana geldi.

Belucistan eyaletinde geçici hükümet Bilgi ve Halkla İlişkiler Bakanı Can Açakzai, göstericilere seçim sonuçlarını kabul etmeleri ve eylemlere son vermeleri çağrısında bulundu.

İMRAN HAN'IN PARTİSİNDEN 'OY ÇALINDI' İDDİASI

İmran Han’ın partisi PTI, seçimlerden birinci parti olarak çıksa da çok sayıda seçim bölgesinde oyların çalındığını ve rakip partilerin adaylarına kaydırıldığını iddia etti. Diğer siyasi partiler de oylarının çalındığını savunmaya devam ediyor.