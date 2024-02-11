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    • Pakistan seçimlerinde İmran Han damgası!

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Pakistan seçimlerinde İmran Han damgası!

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Pakistan'da Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için 8 Şubat’ta düzenlenen seçimleri, eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri birinci, eski Başbakan Navaz Şerif’in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise ikinci sırada tamamladı.

    seçim Komisyonunun paylaştığı verilere göre, 266 sandalye için yarışılan Ulusal Mecliste tutuklu PTI destekli bağımsız milletvekilleri 101, PML-N 75 ve Bilaval Butto Zerdari'nin liderliğini yaptığı Pakistan Halk Partisi (PPP) 55 sandalye kazandı.

    Ulusal Meclisteki 2 sandalye için seçimler, sırasıyla bir milletvekili adayının ölümü ve oy verme işleminin tamamlanamaması nedeniyle daha sonra gerçekleştirilecek.

    Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için 8 Şubat’ta düzenlenen seçimleri, eski Başbakan İmran Han'ın partisi PTI destekli bağımsız milletvekilleri birinci, eski Başbakan Navaz Şerif’in liderliğini yaptığı PML-N ise ikinci sırada tamamladı.

    Pakistan seçimlerinde İmran Han damgası!

    EYALET MECLİSİNDE SONUÇLAR

    Pencap Eyalet Meclisinde PTI 138, PML-N 137, PPP ise 10 sandalye elde etti.

    Hayber Pahtunhva’da Eyalet Meclisi için açıklanan sonuçlara göre, PTI 90 sandalye kazandı, PML-N 5, PPP ise 4 sandalye elde etti. PTI, Hayber Pahtunhva eyaletinde seçimleri açık ara önde tamamladı.

    Belucistan Eyalet Meclisinde PPP 11, PML-N 10 ve PTI 6 sandalye kazandı.

    Sind Eyalet Meclisinde PPP, seçimi önde tamamladı. Eyalet Meclisinde PTI 13, MQM-P 28 ve PPP 84 sandalye kazandı.

    - Seçime katılım oranı henüz paylaşılmadı

    Seçime katılım oranına ilişkin henüz veri açıklanmadı.

    Pakistan'da 2013'te seçime katılım oranı yüzde 55,02, 2018'de yüzde 51,7 olarak gerçekleşmişti.

    Ülkede 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi ve eyalet meclislerinin seçimi için yerel saatle 8 Şubat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00'de sona ermişti.

    Pakistan seçimlerinde İmran Han damgası!

    SON GENEL SEÇİMLER 2018'DE YAPILMIŞTI

    Pakistan'da son genel seçimler, 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

    Pakistan Ulusal Meclisinde 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

    Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.

    Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise 14 Ağustos 2023'te yemin ederek göreve başlamıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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