Papua Yeni Gine 6,5 büyüklüğünde depremle sallandı

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı 15 Nisan 2024 01:47 - Güncelleme: 15 Nisan 2024 01:48 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Papua Yeni Gine'nin Yeni Britanya Adası, 6,5 büyüklüğündeki depremle sallandı. Depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.