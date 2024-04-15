Papua Yeni Gine 6,5 büyüklüğünde depremle sallandı
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Papua Yeni Gine'nin Yeni Britanya Adası, 6,5 büyüklüğündeki depremle sallandı. Depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.
23 Mart'ta 7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Papua Yeni Gine'de korkutan bir deprem daha meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Yeni Britanya Adası'ndaki Kimbe kentinin yaklaşık 110 kilometre güneydoğusunda 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
CAN VE MAL KAYBI BİLDİRİLMEDİ
Yaklaşık 49 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.
Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı