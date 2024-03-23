Papua Yeni Gine'de 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Dünya beşik gibi sallanmaya devam ediyor... Endonezya'yı vuran 6.4 büyüklüğündeki depremden saatler sonra Papua Yeni Gine'de yerel saat: 05:22 sıralarında 6.9 ila 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dünyada en çok depremin yaşandığı ve ateş çemberi olarak anılan Pasifik Havzası'nda yaşanan deprem korkuttu.

PAPUA YENİ GİNE'DE BÜYÜK DEPREM

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından paylaşılan verilere göre Papua Yeni Gine'nin Ambunti kasabasının 23 kilometre kuzeydoğusunda 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

CAN KAYBI VAR MI?

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na göre deprem yerin 64 km derinliğinde yaşandı. USGS "bazı kayıpların mümkün olduğunu" ancak "etkinin nispeten lokalize edilmesi gerektiğini" söylüyor. Depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Harita depremin merkez üssünü gösteriyor

7.0'IN ARDINDAN 5.1'LİK BİR DEPREM DAHA

Depremin ardından Meteorolog Daniel McFarland sosyal medyadan paylaşım yaptı. McFarland, " Ülkenin kuzey yarısında güçlü artçı sarsıntıların yaşanması muhtemel" olduğunu söyledi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre 7.0'lık depremin ardından 5.1'lik bir artçı deprem daha yaşandı. EMSC depremin yerel saat: 06:40 sıralarında aynı bölgede yerin 12 km derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Bölgede son 48 saatte 5.0'ın üzerinde 12, 6.0'ın üzerinde ise 2 deprem meydana geldi.

TSUNAMİ RİSKİ VAR MI?

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, yerel saatle sabah 6:22'de (2022 GMT Cumartesi) yaklaşık 35 kilometre (21 mil) derinlikte meydana gelen depremde "tsumani tehlikesi" bulunmadığını söyledi.

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DÜNYANIN ATEŞ ÇEMBERİNDE YER ALIYOR

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.