Kandilli duyurdu: Bulgaristan'da 3.2'lik deprem

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mart 2024 17:33 - Güncelleme: 23 Mart 2024 18:23 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 17.22'de Bulgaristan'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 4.4 kilometre olarak ölçüldü.