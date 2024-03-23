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Haberler > Dünya > Kandilli duyurdu: Bulgaristan'da 3.2'lik deprem

Kandilli duyurdu: Bulgaristan'da 3.2'lik deprem

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kandilli duyurdu: Bulgaristan&#039;da 3.2&#039;lik deprem

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 17.22'de Bulgaristan'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 4.4 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre komşu ülke Bulgaristan'da deprem meydana geldi. 3.2 büyüklüğündeki deprem saat 17.22'de kaydedildi.

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Sarsıntının derinliği ise 4.4 kilometre olarak ölçüldü.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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