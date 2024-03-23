Kandilli duyurdu: Bulgaristan'da 3.2'lik deprem
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 17.22'de Bulgaristan'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 4.4 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre komşu ülke Bulgaristan'da deprem meydana geldi. 3.2 büyüklüğündeki deprem saat 17.22'de kaydedildi.
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Sarsıntının derinliği ise 4.4 kilometre olarak ölçüldü.
Düzenleyen: Seda Çakır - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi