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Paris dışına atıldılar! 'Evsizler' olimpiyatların bitmesini bekliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Paris dışına atıldılar! &#039;Evsizler&#039; olimpiyatların bitmesini bekliyor

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Olimpiyatları takip etmek üzere Paris’e gelen turistlerin ‘göz zevki’ni bozmaması için toplanan binlerce evsiz, şehrin ayrı bir bölgesinde tutuluyor. Dört bine yakın evsiz ‘eve’ dönmek için oyunların biteceği 11 Ağustos’u bekliyor.

Fransa, Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına hazırlık sürecinde başkent ve çevresinde düzensiz göçmenleri kaldıkları yerlerden çıkardı.

Bir yıl öncesinden yerlerinden uzaklaştırılan evsizleribkonu alan rapora göre, olimpiyat köyünün bulunduğu bölgede aralarında 3 bin 434’ü çocuk toplam 12 bin 545 evsiz kaldıkları alanlardan kovuldu.

Raporda “Bu tahliye ve Paris Olimpiyat Oyunları arasında bağ kurmamak zor” denildi. Yoksulluğun olmadığı bir şehir algısı oluşturmak istenildiğini vurgulayan Timmy Derneğinin Başkanı Esperance M. “Turistlerin ‘göz zevki’ni bozmaması için toplanan binlerce evsiz şehrin ayrı bir bölgesinde tutuluyor” dedi.

Evsizler, oyunların biteceği 11 Ağustos’u bekliyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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