Paris dışına atıldılar! 'Evsizler' olimpiyatların bitmesini bekliyor

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Ağustos 2024 06:59 - Güncelleme: 9 Ağustos 2024 06:59 - Güncelleme:

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Olimpiyatları takip etmek üzere Paris’e gelen turistlerin ‘göz zevki’ni bozmaması için toplanan binlerce evsiz, şehrin ayrı bir bölgesinde tutuluyor. Dört bine yakın evsiz ‘eve’ dönmek için oyunların biteceği 11 Ağustos’u bekliyor.