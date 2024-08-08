Muhammed Furkan Özbek, Olimpiyat 4'üncüsü oldu! Paris 2024

Milli haltercimiz Muhamed Furkan Özbek erkekler 73 kiloda koparmada 150kg, silkmede 191kg ve toplamda 341kg derecesiyle Olimpiyat Oyunları'nı dördüncü sırada tamamladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlaı'nda milli haltercimiz Muhamed Furkan Özbek, erkekler 73kg'da koparmada 150kg ve silkmede 191kg kaldırarak toplamda 341kg'ya ulaştı ve Olimpiyat 4'üncüsü oldu.

Koparmada ilk hakkında 150 kiloyu kaldıran haltercimiz Muhammed Furkan Özbek, 153 kg ile ikinci hakkında ve 155 kg ile son hakkında başarılı olamadı ve koparmayı 150 kg ile tamamladı.

Özbek, silkmede ilk hakkında 189 kilogramda ve ikinci hakkında 191 kilogramda başarısız olmasına rağmen son hakkında tekrardan 191 kilogramı kaldırmayı denedi ve başarılı oldu.

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