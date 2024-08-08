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Filenin Sultanları altın madalya için oynayacak! Türkiye - İtalya CANLI

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Filenin Sultanları altın madalya için oynayacak! Türkiye - İtalya CANLI

Spor Haberleri

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde yarın İtalya ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları turu geçmesi durumunda finale kalarak altın madalya mücadelesi verecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde İtalya ile karşılaşıyor.

Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele 21.00'de başlayacak.

İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybeden milliler, bu karşılaşmanın rövanşını almak için parkeye çıkacak.

Grubunda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, ikinci olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanmıştı.

Filenin Sultanları altın madalya için oynayacak! Türkiye - İtalya CANLI - 1. Resim

TÜRKİYE İLK DEFA YARI FİNALDE

Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk defa yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

Milliler, İtalya'yı geçmesi durumunda Brezilya-ABD eşleşmesinin galibiyle finalde altın madalya için mücadele edecek.

 

Düzenleyen:  - Spor
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