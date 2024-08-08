Filenin Sultanları altın madalya için oynayacak! Türkiye - İtalya CANLI
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde yarın İtalya ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları turu geçmesi durumunda finale kalarak altın madalya mücadelesi verecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde İtalya ile karşılaşıyor.
Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele 21.00'de başlayacak.
İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybeden milliler, bu karşılaşmanın rövanşını almak için parkeye çıkacak.
Grubunda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, ikinci olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanmıştı.
TÜRKİYE İLK DEFA YARI FİNALDE
Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk defa yarı finale çıkma başarısı gösterdi.
Milliler, İtalya'yı geçmesi durumunda Brezilya-ABD eşleşmesinin galibiyle finalde altın madalya için mücadele edecek.