Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği İlkay Gündoğan, İstanbul'a geldi! Transfer iddiaları sonrası...

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği İlkay Gündoğan, İstanbul'a geldi! Transfer iddiaları sonrası...

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Galatasaray ve Fenerbahçe&#039;nin istediği İlkay Gündoğan, İstanbul&#039;a geldi! Transfer iddiaları sonrası...

Spor Haberleri

Orta sahaya yıldız bir isim almak isteyen ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray'ın gündeminde İlkay Gündoğan var. Barcelona'nın yıldız oyuncusu 2 günlük izninde soluğu İstanbul'da aldı. Reklam çekimi için gelen İlkay'ın, transfer görüşmesi de yapacağı belirtiliyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe, transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan'a iki dev kulübün de talip olduğu biliniyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği İlkay Gündoğan, İstanbul'a geldi! Transfer iddiaları sonrası... - 1. Resim

Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen ezeli rakiplerin, Barça'nın yıldızına teklif yaptığı ifade ediliyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği İlkay Gündoğan, İstanbul'a geldi! Transfer iddiaları sonrası... - 2. Resim

Barcelona'nın futbolculara verdiği 2 günlük izinde İlkay'ın İstanbul'a gelmesi de bu haberleri güçlendiriyor. İspanyol basını, reklam filmi için eşiyle birlikte İstanbul'a gelen Alman yıldızın, transfer görüşmesi de yapacağını yazdı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği İlkay Gündoğan, İstanbul'a geldi! Transfer iddiaları sonrası... - 3. Resim

MAAŞI BARÇA İÇİN SIKINTI

Son yıllarda mali anlamda zorlu bir süreçten geçen Barcelona, genç yıldızların etrafında bir takım kurarken, tecrübeli isimleri de kadrosuna katıyor. 

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği İlkay Gündoğan, İstanbul'a geldi! Transfer iddiaları sonrası... - 4. Resim

İlkay'ı da bu bağlamda transfer eden İspanyol devi, oyuncunun yüksek maaşını bir sorun olarak görmeye başladı ve yolları ayırmaya niyetli. 

İlkay Gündoğan, geçen sezon Barcelona formasıyla 51 maça çıkarak 5 gol ve 14 asistlik bir performans sergilemişti.

Düzenleyen:  - Spor
İBB bütçesiyle Paris’te günlüğü 300 bin euroya ev mi tuttular? İmamoğlu'nun danışmanı iddialara cevap verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray sezona iyi başlıyor! 66 sezonda 45 galibiyet - Spor66 sezonda 45 galibiyet! G.Saray iyi başlıyorYusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, gümüş madalyanın perde arkasını anlattı! Dikkat çeken gözlük ve silah detayı - SporGümüş madalyanın perde arkasını anlattıMilli tekvandocumuz Hakan Reçber, 68 kiloda çeyrek finalde - SporHakan Reçber, 68 kiloda çeyrek finaldeSüper Lig tarihinden ilginç notlar! 12 galibiyetle şampiyon, 12 galibiyetle küme düşen... - Spor12 galibiyetle şampiyon, 12 galibiyetle küme düşen...Süper Lig'de ilk haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu - SporSüper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandıSüper Lig'de 74 günlük hasret sona eriyor! İlk düdük ne zaman çalacak? - SporSüper Lig'de 74 günlük hasret sona eriyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...