Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği İlkay Gündoğan, İstanbul'a geldi! Transfer iddiaları sonrası...

Orta sahaya yıldız bir isim almak isteyen ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray'ın gündeminde İlkay Gündoğan var. Barcelona'nın yıldız oyuncusu 2 günlük izninde soluğu İstanbul'da aldı. Reklam çekimi için gelen İlkay'ın, transfer görüşmesi de yapacağı belirtiliyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe, transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan'a iki dev kulübün de talip olduğu biliniyor.

Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen ezeli rakiplerin, Barça'nın yıldızına teklif yaptığı ifade ediliyor.

Barcelona'nın futbolculara verdiği 2 günlük izinde İlkay'ın İstanbul'a gelmesi de bu haberleri güçlendiriyor. İspanyol basını, reklam filmi için eşiyle birlikte İstanbul'a gelen Alman yıldızın, transfer görüşmesi de yapacağını yazdı.

MAAŞI BARÇA İÇİN SIKINTI

Son yıllarda mali anlamda zorlu bir süreçten geçen Barcelona, genç yıldızların etrafında bir takım kurarken, tecrübeli isimleri de kadrosuna katıyor.

İlkay'ı da bu bağlamda transfer eden İspanyol devi, oyuncunun yüksek maaşını bir sorun olarak görmeye başladı ve yolları ayırmaya niyetli.

İlkay Gündoğan, geçen sezon Barcelona formasıyla 51 maça çıkarak 5 gol ve 14 asistlik bir performans sergilemişti.