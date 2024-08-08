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İstanbul'a gelen İlkay Gündoğan'dan transfer açıklaması! Galatasaray mı Fenerbahçe mi?

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İstanbul&#039;a gelen İlkay Gündoğan&#039;dan transfer açıklaması! Galatasaray mı Fenerbahçe mi?

Spor Haberleri

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da oynayan İlkay Gündoğan, ailesiyle beraber bugün İstanbul'a geldi. Türk asıllı Alman milli oyuncu, hakkında çıkan transfer haberlerine cevap verdi.

Barcelona'nın yıldız oyuncularından İlkay Gündoğan, takıma verilen 2 günlük arayı İstanbul'da geçirecek.

Eşiyle beraber havalimanında görüntülenen Gündoğan, hakkında çıkan transfer dedikodularına cevap verdi.

Süper Lig'e transfer olacağı iddialarının sorulması üzerine İlkay, "Bir gün olabilir ama bu yaz olmaz. Nasip kısmet. Bir gün olabilir ama... Şimdilik olduğum yerde çok mutluyum. Önümüzdeki nasip kısmet, her şey olabilir. Türkiye'yi çok seviyorum. Hatta annem babam burada yaşıyorlar" açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın İlkay için teklif yaptığı iddia edilmişti.

 

Düzenleyen:  - Spor
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