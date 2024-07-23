Paris Olimpiyatları'na saldırı planı! Bir kişi tutuklandı

26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında Fransa'da düzenlenecek olan 2024 Olimpiyat Oyunları'na saldırı planlayan bir kişi Bordeaux'ta tutuklandı.

Fransa'da 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan 2024 Paris Olimpiyatları için geri sayım sürerken, güvenlik önlemleri de artırıldı. Fransız polisi, saldırı planı yapan isimleri peş peşe tutukladı.

Fransa'nın güneybatısındaki Bordeaux bölgesinde Olimpiyatlar sırasında saldırı planlayan bir adam, Fransız polisi tarafından tutukladı. Bir güvenlik kaynağı, çıkan haberleri doğruladı.

Öte yandan Fransa'nın terörle mücadele polisi PNAT, güneybatı Fransa'daki Gironde bölgesinde 18 yaşındaki bir adamın insanlara karşı bir veya daha fazla saldırı düzenlemeyi planladığı için tutuklandığını söyledi. Olayın olimpiyatlarla bir bağlantısı bulunup bulunmadığı bilinmiyor.

BİR NEONAZİ 17 TEMMUZ'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ulusal basında çıkan haberlere göre; 17 Temmuz'da ise ülkenin doğusundaki Colmar kentinde 20 yaşındaki adı açıklanmayan Neonazi, Olimpiyatlar'a yönelik saldırılar planladığı şüphesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

Telegram'da "Fransız Aryan Birliği" isimli bir Neonazi grubunu yöneten kişinin, Nazi Almanya ordusunun İkinci Dünya Savaşı'nda kullandığı tanklara atfen bu grupta Almanca "tank" anlamına gelen "Panzer" lakabını kullandığı belirtildi.

Panzer lakaplı kişinin Olimpiyat meşalesini taşıyacak sporculara saldırmayı planladığından şüpheleniliyor.