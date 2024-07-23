2024 Paris Olimpiyat Oyunları A Milli Kadın Voleybol Takımı voleybol maç takvimi 2024

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Temmuz 2024 17:21 - Güncelleme: 23 Temmuz 2024 17:37 - Güncelleme:

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Bu yıl 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın voleybol maçı programı merak ediliyor. C Grubun'nda yer alan takımımız, İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.