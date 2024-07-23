2024 Paris Olimpiyat Oyunları A Milli Kadın Voleybol Takımı voleybol maç takvimi 2024
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Bu yıl 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın voleybol maçı programı merak ediliyor. C Grubun'nda yer alan takımımız, İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
Paris Olimpiyat Oyunları’nda C Grubu’nda yer alan voleybol takımımız 29 Temmuz'da ilk mücadelesini Hollanda ile yapacak. 2024 maç takvimi haberimizde yer alıyor.
YAZ OLİMPİYATLARI'NDE VOLEYBOL MAÇ TAKVİMİ 2024
2024 yılında Paris'te gerçekleşecek olan Paris Olimpiyat Oyunları’nda voleybol takımımız C Grubu'nda yer alıyor.
İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak olan kadın voleybol takımı ilk maçını Hollanda ile yapacak.
Maç takvimi ise şöyle:
29 Temmuz
10.00 Türkiye-Hollanda
1 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
4 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-İtalya
FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT OYUNLARI MAÇ KADROSU
Pasörler:
Cansu Özbay
Elif Şahin
Smaçörler:
Ebrar Karakurt
Hande Baladın
Meliha Diken
Tuğba İvegin
Derya Cebecioğlu
Orta Oyuncular:
Eda Erdem Dündar (Kaptan)
Zehra Güneş
Aslı Kalaç
Pasör Çaprazı:
Melissa Vargas
Libero:
Gizem Örge
+1 Oyuncu:
Beyza Arıcı
Kaynak: Türkiye Gazetesi