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2024 Paris Olimpiyat Oyunları A Milli Kadın Voleybol Takımı voleybol maç takvimi 2024

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2024 Paris Olimpiyat Oyunları A Milli Kadın Voleybol Takımı voleybol maç takvimi 2024
Voleybol, 2024, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bu yıl 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın voleybol maçı programı merak ediliyor. C Grubun'nda yer alan takımımız, İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Paris Olimpiyat Oyunları’nda C Grubu’nda yer alan voleybol takımımız 29 Temmuz'da ilk mücadelesini Hollanda ile yapacak. 2024 maç takvimi haberimizde yer alıyor.

YAZ OLİMPİYATLARI'NDE VOLEYBOL MAÇ TAKVİMİ 2024

2024 yılında Paris'te gerçekleşecek olan Paris Olimpiyat Oyunları’nda voleybol takımımız C Grubu'nda yer alıyor.

İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak olan kadın voleybol takımı ilk maçını Hollanda ile yapacak.

Maç takvimi ise şöyle:

29 Temmuz

10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos 2024

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos 2024

10.00 Türkiye-İtalya

2024 Paris Olimpiyat Oyunları A Milli Kadın Voleybol Takımı voleybol maç takvimi 2024 - 1. Resim

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT OYUNLARI MAÇ KADROSU 

Pasörler:

Cansu Özbay
Elif Şahin

Smaçörler:

Ebrar Karakurt
Hande Baladın
Meliha Diken
Tuğba İvegin
Derya Cebecioğlu

2024 Paris Olimpiyat Oyunları A Milli Kadın Voleybol Takımı voleybol maç takvimi 2024 - 2. Resim

Orta Oyuncular:

Eda Erdem Dündar (Kaptan)
Zehra Güneş
Aslı Kalaç

Pasör Çaprazı:

Melissa Vargas

Libero:

Gizem Örge

+1 Oyuncu:

Beyza Arıcı

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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