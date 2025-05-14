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'Pepe' lakabıyla tanınıyordu, eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

"Pepe" lakabıyla tanınan eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti. Mujica, 2021 yılında yemek borusunda (özofagus) kötü huylu bir tümör teşhis edildiği için aktif siyasetten çekildiğini duyurmuştu.

Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, halk arasında "Pepe" lakabıyla tanınan Mujica'nın başkent Montevideo'da hayatını kaybettiği duyurdu.

'Pepe' lakabıyla tanınıyordu, eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica öldü - 1. Resim

Kısa süre önce basına yaptığı açıklamada Mujica, sağlık durumunun kötüye gittiğini belirtmişti.

'Pepe' lakabıyla tanınıyordu, eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica öldü - 2. Resim

Mujica, 2021 yılında yaptığı açıklamada ise yemek borusunda (özofagus) kötü huylu bir tümör teşhis edildiğini duyurmuş ve aktif siyasetten çekildiğini dile getirmişti.

'Pepe' lakabıyla tanınıyordu, eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica öldü - 3. Resim

Son yıllarını Montevideo'nun kırsal kesimindeki mütevazı çiftliğinde geçiren Mujica, 2009 yılında devlet başkanlığı seçimini kazanarak 2010–2015 yılları arasında Uruguay devlet başkanlığı görevini yürütmüştü.

'Pepe' lakabıyla tanınıyordu, eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica öldü - 4. Resim

Mujica, görev süresi boyunca mütevazı yaşam tarzı, alçakgönüllülüğü ve halkla iç içe olmasıyla dünya çapında tanındı ve saygı kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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