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Peru Başbakanı Gustavo Adrianzen istifa etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Peru Başbakanı Gustavo Adrianzen istifa etti
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Peru Başbakanı Gustavo Adrianzen, Kongre'de hakkında verilen gensoru önergesi sonrası görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Başkent Lima'da ulusa seslenen Adrianzen, istifasını Devlet Başkanı Dina Boluarte'ye sunduğunu belirterek, "Sayın Devlet Başkanı, ülkenin çıkarları doğrultusunda bugün size Bakanlar Kurulu Başkanlığı görevimden geri dönülemez şekilde istifa ettiğimi bildirmek istiyorum." dedi.

"ADALET YERİNİ BULACAKTIR"

Görevini ülkenin zor zamanlarında büyük bir sorumlulukla yerine getirdiğini belirten Adrianzen, "Eminim ki bugün tamamlamakta olduğumuz tarih sayfaları, yalnızca çocuklarımızın ve torunlarımızın okuyacağı sayfalardır. Ancak o zaman adalet yerini bulacaktır." ifadesini kullandı.

"ŞİDDET OLAYLARIYLA MÜCADELEDE BAŞARISIZ OLDU"

Peru basınına göre, muhalefet partileri Adrianzen'in, ülkede artan şiddet olaylarıyla mücadelede yetersiz kaldığını savunarak Kongre'ye gensoru önergesi sundu.

Peru'da kısa süre önce Pataz bölgesinde kaçırılıp öldürülen 13 madenci olayı sonrası Adrianzen, yoğun şekilde eleştirilmişti.

Peru'da son dönemde artan suç oranları ve hükümetin güvenlik sorunlarıyla başa çıkmakta zorlanması, ülkede siyasi istikrarsızlığı daha da derinleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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