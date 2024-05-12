Peru'da Devlet Başkanı'na soruşturma... Kardeşini soruşturan polis birimini feshetmişti!

Peru'da Devlet Başkanı Dina Boluarte hakkında, gözaltına alınan kardeşini soruşturan özel bir polis gücünü dağıttığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Peru Başsavcılığı, Devlet Başkanı Boluarte ve İçişleri Bakanı Walter Ortiz'in emniyet birimini feshederek yetkilerini kötüye kullandıkları iddiasını araştırdıklarını açıkladı. Başsavcı Juan Carlos Villena, polis biriminin "derhal" eski haline getirilmesini talep ettiğini söyledi.

Peru Devlet Başkanı'nın kardeşi Nicanor Boluarte ve başkanın avukatı nüfuz ticareti iddialarına yönelik bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Ayrıca Devlet Başkanı, evindeki aramada Rolex saatleri ve mücevherleri nasıl aldığı konusunda soruşturuluyor.

İlgili Haberler ABD ziyareti neden ertelendi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Peru Adalet Bakanlığı, Başkan'ın kardeşinin ve ismi açıklanmayan diğer şüphelilerin 10 gün süreyle ön gözaltında tutulacağını açıkladı.

EVLERİNDE ARAMA YAPILDI

Yetkililer, yüksek mevkilerdeki kişilerin atanmasını etkileyen bir suç örgütüne liderlik etmekle suçlanan Nicanor Boluarte'nin Lima'daki evi de dahil olmak üzere 20'den fazla mülkte arama yaptı.

Savcı ve polislerden oluşan bir ekip, Boluarte'nin saat ve mücevherlerle ilgili yasa dışı zenginleşme iddialarına ilişkin davada kendisine danışmanlık yapan avukatı Mateo Castaneda'nın evine de baskın düzenledi. Boluarte suçlamaları reddetti.

Devlet Başkanı Boluarte'nin sözcüsü, polis biriminin idari normlara uymadığı gerekçesiyle feshedildiğini ve hükümetin yasalara ve yargı özerkliğine saygı duyduğunu kaydetti.

Polis tarafından adli bir birime nakledilen Nicanor Boluarte ise iddiaları reddederek, "Ben masumum. Her şeyi kesinlikle reddediyorum" dedi.

Dünyanın iki numaralı bakır ihracatçısı ve bir zamanlar Güney Amerika'nın en cazip yatırım merkezlerinden biri olan Peru, son yıllarda altı devlet başkanının görevden alınması ve düzenli olarak yolsuzluk soruşturmaları ve görevden almalarla siyasi çalkantılarla sarsıldı.

MÜCEVHERLERİNİN OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Peru başsavcılığı, Boluarte'nin "56 bin dolarlık Cartier bileziği" ve değeri 500 bin doların üzerinde olduğu belirtilen diğer mücevherlere sahip olduğu konusunu araştırıyor. Ayrıca Boluarte'nin bakanlık yaptığı dönemde bankada bulunan 250 bin dolarlık mevduat da halen soruşturuluyor.

Peru'da polis, Boluarte'nin evine mal varlığı olarak beyan etmediği Rolex saatleri nedeniyle 30 Mart'ta baskın düzenlendi. Yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen baskında, Boularte'nin evinin kapısı koçbaşıyla kırılmıştı.