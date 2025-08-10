Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Petrol rafinerisine İHA saldırısı! Rusya'da hava trafiği çöktü

Petrol rafinerisine İHA saldırısı! Rusya’da hava trafiği çöktü

Rusya’nın enerji kalbine bir darbe daha vuruldu. Saratov’daki petrol rafinerisi, peş peşe düzenlenen saldırılarla alevlere teslim oldu.

Rusya’nın Saratov kentinde bulunan bir petrol rafinerisine peş peşe saldırı düzenlendi.

Yerel kaynaklara göre, saldırı sonrası tesiste büyük çaplı yangın çıktı.

HAVALİMANI FAALİYETLERİ DURDURULDU

Saldırının ardından Rosaviatsia, Saratov Havalimanı’nın faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. 

Bölge Valisi Roman Busargin, saldırının Ukrayna İHA’ları tarafından gerçekleştirildiğini ve “sanayi tesislerinden birinde hasar meydana geldiğini” açıkladı.

121 İHA İMHA EDİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca hava savunma sistemlerinin 121 Ukrayna insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. Bunların 8’inin Saratov ve Stavropol bölgelerinde imha edildiği duyurdu.

RAFİNERİLER DÜZENLİ HEDEFTE

2024’ün başından bu yana Rusya’daki petrol rafinerileri, Ukraynalı İHA’ların sık sık hedefi oluyor. Bazı tesislerde birincil petrol arıtma üniteleri devre dışı kalırken, onarım çalışmaları haftalarca sürmekte. 

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun ikmal zincirini hedef alan bu tür saldırıların devam edeceğini aktardı.

