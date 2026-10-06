Kanada'da ayrılık tartışmaları büyüyor. Yılın başında petrol ve nadir toprak elementleriyle zengin Alberta'nın Kanada'dan kopabileceği iddiaları gündeme gelirken, bu kez Quebec'te bağımsızlık yanlısı Parti Quebecois seçimleri kazandı. Parti lideri Paul St-Pierre Plamondon, Kanada'dan ayrılmak için referandum sözü verirken Alberta'da da iki hafta sonra ayrılık sürecinin başlatılıp başlatılmaması için sandığa gidilecek.

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Kanada'da aylardır tartışılan ayrılık senaryolarına bir yenisi daha eklendi. Ocak ayında ülkenin petrol zengini Alberta eyaletinin Kanada'dan kopabileceği ve bağımsız bir devlet haline gelebileceği iddiaları gündeme gelmişti.

Şimdi ise gözler ülkenin Fransızca konuşulan Quebec eyaletine çevrildi. Kanada'dan bağımsızlığı savunan Parti Quebecois (PQ), eyalet seçimlerinden birinci çıktı. Parti tek başına çoğunluğu kıl payı kaçırsa da lider Paul St-Pierre Plamondon Quebec'in yeni başbakanı olacak.

Seçim zaferinin ardından bağımsızlık mesajı veren Plamondon, Quebec'in Kanada'dan ayrılıp kendi ülkesini kurması için referanduma gitme sözünü yineledi.

Petrol ve nadir toprak elementleriyle eşi benzeri yok! Ülkenin haritası değişebilir: Ayrılıkçılar seçimi kazandı

"KENDİ ÜLKEMİZİ ELDE ETTİĞİMİZDE..."

Montreal'deki zafer konuşmasında Fransızca konuşan Quebec halkının mücadelesine değinen Plamondon, söz konusu mücadelenin "kendi ülkelerini elde ettiklerinde" anlam kazanacağını söyledi.

Bağımsızlık referandumunu Quebec'in "ulusal geleceğinin ne olacağına karar verme" fırsatı olarak nitelendiren Plamondon, “Bunu hak ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Petrol ve nadir toprak elementleriyle eşi benzeri yok! Ülkenin haritası değişebilir: Ayrılıkçılar seçimi kazandı

REFERANDUM İÇİN TRUMP'IN GİTMESİNİ BEKLEYECEK

Ancak Quebec'in Kanada'dan ayrılması hemen gündeme gelmeyecek. Plamondon, ABD Başkanı Donald Trump görevde olduğu sürece bağımsızlık referandumu düzenlemeyi düşünmediğini daha önce açıklamıştı.

Quebec lideri, bağımsızlık kararının sakin ve bilinçli bir tartışma ortamında alınması gerektiğini savunarak referandumun Trump'ın başkanlığı dönemindeki gelişmelerin gölgesinde kalmasını istemediğini söyledi. Bu nedenle en erken 2029'a kadar referandum yapılması beklenmiyor.

Petrol ve nadir toprak elementleriyle eşi benzeri yok! Ülkenin haritası değişebilir: Ayrılıkçılar seçimi kazandı

PETROL, GAZ VE NADİR MADENLER İŞTAH KABARTIYOR

ABD’de Trump’a yakın çevreler, Alberta’nın petrol, doğal gaz ve nadir toprak elementleri nedeniyle stratejik önem taşıdığını her gün paylaşmaya başladı. Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, Alberta’nın bağımsızlık oylaması yapması halinde ABD’nin hızla devreye girebileceğini söyledi.

Petrol ve nadir toprak elementleriyle eşi benzeri yok! Ülkenin haritası değişebilir: Ayrılıkçılar seçimi kazandı

ALBERTA DA İKİ HAFTA SONRA SANDIĞA GİDİYOR

Quebec'teki sonuçları Kanada açısından daha kritik hale getiren gelişme ise Alberta'da yaşanıyor.

Kanada'nın petrol üretim merkezi ve ekonomik güçlerinden biri olan Alberta'da iki hafta sonra Kanada'dan ayrılma sürecinin başlatılıp başlatılmaması konusunda oylama yapılacak.

Alberta, yılın başında ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimlerin açıklamalarıyla da gündeme gelmişti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in Alberta'yı ABD açısından "doğal bir ortak" olarak nitelendirmesi ve Trump'a yakın Cumhuriyetçi isimlerin eyaletin geleceğine ilişkin açıklamaları Kanada'da tartışmalara yol açmıştı.

KANADA DAHA ÖNCE BÖLÜNMENİN EŞİĞİNE GELDİ

Quebec için bağımsızlık tartışmaları yeni değil. Eyalet daha önce 1980 ve 1995 yıllarında iki kez Kanada'dan ayrılmak için referanduma gitti.

Özellikle 1995'teki oylama tarihi bir kırılmaya sahne oldu. Kanada'da kalma seçeneği yalnızca yüzde 50,58 oyla kazandı ve Quebec'in ayrılması çok küçük bir farkla engellendi.

Ancak mevcut kamuoyu araştırmaları bağımsızlık yanlılarının henüz çoğunlukta olmadığını gösteriyor. Son anketlerde Quebec sakinlerinin yaklaşık yüzde 30'u bağımsızlığı destekliyor. Üstelik seçimlerden sonra en büyük iki muhalefet partisi Liberaller ve Muhafazakarlar, bağımsızlık referandumunu desteklemeyeceklerini açıkladı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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