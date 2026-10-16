Petrol zengini eyalette ayrılık alarmı! Kanada Başbakanı ABD'yi suçladı

Kanada'da petrol zengini Alberta eyaletinin geleceğini belirleyecek referandum öncesi siyasi gerilim tırmandı. Başbakan Mark Carney, ABD'nin Kanada'yı ele geçirmek amacıyla bölmeye çalıştığını söyleyerek ayrılık yanlılarına seslendi.

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ABD'nin Kanada'yı ele geçirmek amacıyla parçalamaya çalıştığını söyleyen Carney, 19 Ekim'de yapılacak kritik oylama öncesinde Alberta halkına ülkenin birliğini koruma çağrısında bulundu.

"BİZE SAHİP OLMAK İÇİN BİZİ PARÇALAMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Calgary'deki BMO Center'da düzenlenen "Forever Canadian" (Sonsuza Kadar Kanadalı) mitinginde konuşan Carney, referandumun zamanlamasına tepki gösterdi.

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Kanada Başbakanı, "Bu referandum olabilecek en yanlış zamanda yapılıyor. Dünya daha tehlikeli ve bölünmüş hale geldi. Sınırlarımızın dışındaki bazı güçler, bize sahip olabilmek için bizi parçalamaya çalışıyor" açıklamasında bulundu.

Carney, konuşmasında ABD veya Donald Trump'ın adını doğrudan anmadı. Ancak daha önceki açıklamalarında Trump yönetiminin Kanada'ya yönelik politikalarını eleştirmişti.

Trump'ın Kanada ile başlattığı ticaret savaşı ve ülkeyi ABD'nin 51. eyaleti yapma yönündeki açıklamaları, iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilime neden olmuştu.

PETROL ZENGİNİ ALBERTA'DA KRİTİK REFERANDUM

Kanada'nın batısında yer alan Alberta eyaletinde 19 Ekim Pazartesi günü yapılacak referandumda, eyaletin geleceğine ilişkin önemli bir karar verilecek.

Dünyanın en büyük dördüncü kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip olan Alberta'daki oylama, doğrudan bağımsızlık kararı anlamına gelmiyor.

Seçmenler, eyaletin Kanada'nın bir parçası olarak kalması ya da hükümete gelecekte düzenlenebilecek bir ayrılık referandumunun yasal sürecini başlatma talimatı verilmesi arasında tercih yapacak.

Erken oy verme işlemleri cumartesi gününe kadar devam ederken, nihai oylama pazartesi günü gerçekleştirilecek.

"BU BİR POKER OYUNU DEĞİL"

Carney, referandumu yalnızca federal hükümete tepki göstermek amacıyla kullanmayı düşünen seçmenleri de uyardı.

Kanada Başbakanı, "Oyunuzla bir mesaj gönderebileceğiniz düşüncesine kapılmayın. Bu bir poker oyunu değil. Kanada'ya karşı kullanılacak bir oy, yıllar sürecek derin bölünmelere ve büyük belirsizliğe yol açabilecek tehlikeli bir blöftür" ifadelerini kullandı.

Referandumdan çıkacak kesin bir sonucun ayrılık tartışmalarını sona erdirebileceğini söyleyen Carney, Alberta halkından Kanada'nın birliğini desteklemesini istedi.

ABD'YE PETROL BAĞIMLILIĞINI AZALTACAK PROJE

Alberta ile Ottawa arasındaki uzun yıllara dayanan anlaşmazlıklara da değinen Carney, eyaletin enerji sektöründeki önemine işaret etti.

Kanada Başbakanı, selefi Justin Trudeau dönemindeki bazı politikalardan farklı bir yol izleyerek Pasifik kıyısına uzanacak yeni petrol boru hattı projesini hızlandırdı.

Carney, "Pacific Link" boru hattının 140 binden fazla kişiye istihdam sağlayacağını ve sosyal programlar için gelir oluşturacağını açıkladı.

Projenin Kanada'nın ABD'ye olan bağımlılığını azaltacağını açıklaması ise mitingde en fazla alkış alan bölümlerden biri oldu.

Carney, ABD'nin Kanada Büyükelçisi Pete Hoekstra'nın Kanadalı siyasetçilere ABD ara seçimlerine müdahale etmemeleri yönündeki uyarısına da göndermede bulundu.

Kanada Başbakanı, "Dikkatli olun, bunun bir seçim müdahalesi olduğunu düşünebilirler. Biraz hassaslar" diyerek salondakileri güldürdü.

ALBERTA'DAKİ AYRILIKÇILARDAN CARNEY'YE CEVAP

Bağımsızlık yanlısı "Let Alberta Decide" (Alberta Kendi Kararını Versin) hareketinin eş başkanı Tanya Clemens, Carney'nin güçlü bir siyasi rakip olduğunu kabul etti.

Clemens, Associated Press'e yaptığı açıklamada, "Kesinlikle çok güçlü" dedi.

Ancak Clemens, Carney'nin Alberta Başbakanı Danielle Smith ile yaptığı anlaşmaların eyaletin Ottawa yönetimiyle yaşadığı sorunları çözmediğini savundu.

Bu anlaşmaları somut güvencelerden yoksun vaatler olarak tasvir etti.

Hareketin diğer liderlerinden Keith Wilson da Carney'nin referandumun zamanlamasına ilişkin eleştirilerini reddetti.

Wilson, "Bunun için neden en kötü zaman olsun? Mantığını anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Wilson'ın eleştirdiği düzenlemeler arasında ABD'ye yönelik misilleme kapsamında petrol ihracatına vergi uygulanmasına imkan tanıyabilecek federal yetkiler de yer aldı.

Carney, daha önce Kanada'nın enerji ihracatını ABD'ye karşı baskı aracı olarak kullanmasının bir yararı olmadığını söylemişti.

Ancak Wilson, Başbakan'ın sonunda böyle bir vergi uygulayacağını ileri sürdü.

Wilson, "Kabine toplantısına bir adım uzaklıkta. Bunu yapacak. Yapmak zorunda" dedi.

ALBERTA BAŞBAKANI OYUNU KULLANDI

Referandum sürecini başlatan Alberta Başbakanı Danielle Smith ise eyaletin Kanada'dan ayrılmasını desteklemediğini açıkladı.

Çarşamba günü oy kullanan Smith, Alberta'nın Kanada'da kalması yönünde tercih yaptığını dile getirdi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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