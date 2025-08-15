Polonya F-16 filosunu güçlendiriyor! F-35'lerin teslimatı da başladı

Polonya, mevcut F-16 filosunu modernize etme taahhüdüne ek olarak, Lockheed Martin yapımı F-35 Lightning II savaş uçaklarının teslimatına da başladı.

AVRUPA'NIN EN GELİŞMİŞİ

Polonya Hava Kuvvetleri, şu anda 48 adet Amerikan yapımı F-16C/D Fighting Falcon uçağı işletiyor. Bu uçaklar, Block 52+ Viper serisine dahil olup, Avrupa’daki en gelişmiş F-16’lar arasında yer alıyor. 2006-2008 yılları arasında teslim edilen uçakların operasyonel üstünlüğünü sürdürmek amacıyla Polonya, filoyu daha ileri bir seviyeye taşımayı planladı.

Filonun tamamı, orta ömür modernizasyonu (MLU) kapsamında F-16V konfigürasyonuna dönüştürülecek; bu konfigürasyon, mevcut Block 70/72 modellerine eşdeğer bulunuyor. ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), Polonya F-16 MLU’su için 7,3 milyar dolara kadar bir Yabancı Askeri Satış (FMS) sözleşmesini onayladı.

SÖZLEŞMELER TAMAM

The National Interest'ten edinilen bilgilere göre, Polonya, Çarşamba günü Washington ile 3,8 milyar dolarlık sözleşmeyi tamamladı. Uçakların modernizasyonu sırasında, Northrop Grumman üretimi APG-83 AESA radar sistemi, yeni Center Pedestal Display (CPD), AN/APX-126 Gelişmiş IFF, Link 16 veri bağlantısı, NVIS ve JHCMS II uyumluluğu, Embedded GPS/INS (EGI), ticari tabanlı modern aviyonik sistemler, yüksek hızlı veri yolu ve Otomatik Yerden Çarpışmayı Önleme Sistemi (Auto GCAS) gibi sistemler entegre edilecek.

Modernizasyon çalışmaları 2028’de başlayacak ve yaklaşık 10 yıl sürecek. İşlemler, Polonya Silahlanma Grubu (PGZ) bünyesindeki Bydgoszcz 2 No’lu Askeri Havacılık Fabrikası’nda yürütülecek. En eski F-16’lar iki dekattır hizmette bulunduğundan, modernizasyonun 2040’lara kadar hizmet vermeyi sürdürecek uçakları güvence altına alması bekleniyor.

Polonya Milli Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz, “C/D versiyonundaki F-16’ların mevcut kabiliyetleri iyi olsa da, 20 yılın ardından tehditlere karşı yetersiz. Keşif, iletişim, F-35, Abrams ve Apache ile entegrasyon ve tüm operasyonel alanlarda etkinlik artırılmalı” dedi. Modernizasyonun sadece uçakları değil, radar sistemleri, iletişim altyapısı, dost-düşman tanıma sistemleri, yer altyapısı, simülatörler ve eğitim araçlarını da kapsayacağı ifade edildi.

Test uçuşları, modernize edilen iki F-16 için ABD’de gerçekleştirilecek, geri kalan uçaklar ise Polonya’da test edilecek.

Polonya ayrıca, F-16 modernizasyonunun yanı sıra, Husarz adı verilen F-35 savaş uçaklarının teslimatını da başlattı. Beşinci nesil gizli uçaklar, önümüzdeki yıl operasyona başlayacak ve teslimatlar 2030’a kadar sürecek.

Ülke, ana muharebe tankları ve diğer zırhlı araç filosunu genişleterek büyük bir askeri güçlenme programı yürütüyor. Rusya’dan kaynaklı tehditler nedeniyle Polonya, savunma harcamalarını 2026 yılı itibarıyla GSYİH’nın yüzde 5’ine çıkarma taahhüdünde bulundu.