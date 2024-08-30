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Portekiz’de yangın söndürme helikopteri düştü! 2 ölü, 3 kayıp

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Portekiz’de yangın söndürme helikopteri düştü! 2 ölü, 3 kayıp

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Portekiz’de yangın söndürme helikopteri Douro Nehri’ne düştü. Görevden dönen helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu. Bölgede kayıpları arama çalışmaları sürüyor.

Portekiz’de yangın söndürme görevinden dönen helikopterin Douro Nehri’ne düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

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Portekiz’de yangın söndürme görevinden dönen helikopter düştü. Ülkenin kuzeyindeki Douro Nehri’ne düşen helikopterde 2 kişi hayatını kaybederken, yetkililer 3 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Helikopterin pilotunun ise sağ olarak kurtarıldığı ve bacağındaki kırık nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, helikopter pilotun yanı sıra Acil Koruma ve Yardım Biriminden 5 kişilik bir uzman ekibi taşıyordu.

Douro Liman İdaresi Komutanı Rui Silva Lampreia, “Helikopterin çevresinde ve kıyılarda su altı aramaları yapıyoruz” dedi.
Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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