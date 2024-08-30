Kiev şokta! Zelenskiy aylarca uğraştı, F-16 savaş uçağı ilk seferinde düştü

Ukrayna'nın uzun uğraşlar sonrası aldığı ABD yapımı F-16 savaş uçaklarından birisi Rusya'nın füze saldırısında düştü. İlk seferinde düşen uçakta pilot hayatını kaybederken ABD'li yetkililer uçağın saldırı sonucu değil pilot hatasından düştüğünü öne sürdü.

Rusya ile Ukrayna arasında çetin geçen savaş Ukrayna'nın Kursk'a saldırması sonrası boyut atladı. Rusya kanadı geçtiğimiz gün saldırının müzakere kapısını kapattığını söyledi.

Savaşta her iki taraf da ağır kayıplar vermeyi sürdürüyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna hava kuvvetlerine ait ABD yapımı F-16 savaş uçaklarından birinin pazartesi günü Rusya'nın füze saldırısının püskürtüldüğü sırada düştüğü belirtildi.

ABD F-16'LAR İÇİN NE DEDİ?

F-16'ların hava muharebesi sırasında yüksek performans gösterdiği vurgulanan açıklamada, uçakların Rusya'ya ait 4 seyir füzesini düşürdüğü kaydedilerek, “Bir sonraki hedefe yaklaşırken uçaklardan biriyle bağlantı kesildi. Daha sonra uçak düştü ve pilot hayatını kaybetti” ifadesi kullanıldı.

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ABD'li bir savunma yetkilisi tarafından daha önce yapılan açıklamada, kazanın Rusya'nın saldırısı sonucu değil pilot hatasından ya da teknik arıza gibi nedenlerden kaynaklandığını düşündüklerini ifade etmiş, kazanın nedeninin araştırıldığını belirtmişti.

UKRAYNA F-16 SÜRECİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 4 Ağustos'ta yaptığı açıklamada ABD yapımı F-16 savaş uçaklarını uzun süren müzakereler sonucu teslim aldıklarını söylemişti.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "F-16'lar konusunda yardımcı olan tüm ortaklarımıza, uçak talebimizi ilk kabul eden ülkeler Danimarka, Hollanda ve ABD'ye minnettarım" ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna, pazartesi günü Rusya'nın 100'den fazla füze ve yaklaşık 100 insansız hava aracı ile geniş çaplı saldırı gerçekleştirdiğini ve enerji tesislerinin hedef alındığını açıklamıştı.