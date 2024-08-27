Rusya hipersonik füzeyle vurdu, Ukrayna ise Kursk bölgesine girerek cevap verdi

Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği cephelerde çatışmalar her geçen gün artıyor. Rusya, Ukrayna'nın havaalanı altyapısını hipersonik füzelerin de kullanıldığı hava saldırısıyla vurduğunu duyurdu. Ukrayna ise Kursk bölgesinde bugün itibarıyla 1294 kilometrekarelik alanı ve 100 yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını duyurdu.

Rusya'dan Ukrayna'ya 'en büyük' hava saldırısı! 6 kişi öldü, onlarca füze ve İHA düşürüldü

Rusya'dan Ukrayna'ya 'en büyük' hava saldırısı! 6 kişi öldü, onlarca füze ve İHA düşürüldü

Rusya-Ukrayna savaşında sıcak gelişmeler devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, gece, Ukrayna'nın havaalanı altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine dair bilgi yer aldı.

HİPERSONİK FÜZELERLE SALDIRI

Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece, hipersonik 'Kinjal' füzeleri dahil havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile Ukrayna'nın kritik öneme sahip havaalanı altyapısının unsurlarına yönelik bir çgrup saldırı düzenledi. Tüm belirlenen hedefler vuruldu." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna askeri birliklerinin ve askeri teçhizatın bulunduğu 142 bölgenin İHA, top ve roket atışlarıyla bombalandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 640 uçak, 283 helikopter, 30 bin 564 İHA, 575 hava savunma füze sistemi, 17 bin 586 tank ve zırhlı araç, 1425 çok namlulu roketatar, 13 bin 690 obüs ve havan topu ile 25 bin 262 özel askeri araç yok edildi."

KURSK'TA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Rus ve Ukrayna orduları arasında Kursk bölgesinde çatışmaların devam ettiği belirtilerek, "Ukrayna ordusu son 24 saatte 400'ye yakın askerini ve 30 zırhlı aracını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bugüne kadar Kursk yönünde "6 bin 600 askerini ve 73 tank, 34 piyade savaş aracı, 62 zırhlı personel taşıyıcı ve432 zırhlı aracını kaybettiği" kaydedildi.

5 İHA İLE SALDIRI GİRİŞİMİ

Açıklamada ayrıca, gece, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara saldırı girişiminde bulunduğu ve 5 İHA'nın yok edildiği aktarıldı.

Saldırının engellendiği belirtilen açıklamada, "Belgorod bölgesinde 3, Kursk bölgesinde 3 İHA, Rus hava savunma sistemlerince yok edildi." ifadesine yer verildi.

UKRAYNA'DAN KURSK AÇIKLAMASI: 1294 KİLOMETREKARELİK ALAN KONTROL ALTINDA

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Rusya'nın Kursk bölgesinde bugün itibarıyla 1294 kilometrekarelik alanı ve 100 yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını duyurdu.

Sırskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen "Ukrayna 2024. Bağımsızlık" temalı forumda yaptığı konuşmada, ülkesinin, Rusya'nın Kursk bölgesindeki operasyonunu değerlendirdi.

Kursk yönünde ilerlemeye devam ettiklerini belirten Sırskiy, "Bugün itibarıyla 1294 kilometrekarelik alanı ve 100 yerleşim birimini kontrol altına aldık." ifadesini kullandı.

Sırskiy, "Ukrayna ordusunun başarılı eylemleri sayesinde esir takas fonunu yenilediklerini" kaydederek, bugün itibarıyla 594 Rus askerin esir alındığını aktardı.

Kursk operasyonunun, Rusya'nın gücünün yönünü önemli ölçüde değiştirdiğini belirten Sırskiy, "Şu anda yaklaşık 30 bin (Rus) askerin Kursk yönüne sevk edildiğini söyleyebiliriz. Bu rakam giderek artmaktadır. Düşman diğer yönlerden birliklerini geri çekmeye çalışıyor." dedi.

Sırskiy, ayrıca, şiddetli çatışmaların devam ettiği Ukrayna'nın Donetsk bölgesinin Pokrovsk istikametindeki duruma değinerek "Pokrovsk yönündeki durum oldukça zor. Son haftalarda her gün ortalama 50'den fazla askeri çatışma yaşanıyor. Düşman, insan gücü, silah ve askeri teçhizat avantajını, topçu sistemlerini, uçak ve zırhlı araçları aktif olarak kullanıyor." diye konuştu.

UKRAYNA ASKERLERİ, BELGOROD'A SIZMAYA ÇALIŞIYOR

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov da Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukraynalı askerlerin sınırdan bölgeye sızmaya çalıştığını belirtti.

Gladkov, "Rusya Savunma Bakanlığında göre, sınırdaki durum zor ancak kontrol altında. Askerlerimiz, gerekli çalışmaları yapıyor." ifadelerini kullandı.

Rus medyasında çıkan haberlerde, yaklaşık 500 Ukraynalı askerin, sınırda bulunan Belgorod bölgesinin Nehoteyevka ve Şebekino kentlerine girmeye çalıştığı belirtildi.