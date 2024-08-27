Rusya'dan Ukrayna'ya 'en büyük' hava saldırısı! 6 kişi öldü, onlarca füze ve İHA düşürüldü

Rusya, Ukrayna topraklarını dünden bu yana havadan vurmaya devam ediyor. Otel saldırısı dahil olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy bunun “Rus terörü” olduğunu söylerken, "Rusya'nın en büyük saldırısı" olarak nitelendirilen saldırıda fırlatılan onlarca füze ve İHA düşürüldü.

Rusya, dün Ukrayna topraklarına geniş çaplı hava saldırıları düzenledi. Dün başlayan ve gece saatlerinde de devam eden saldırılarda bilanço arttı.

ÖLÜ SAYISI 6'YA ÇIKTI

Ukraynalı yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre; Zaporijya’ya gerçekleştirilen İHA saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti. Kryvyi Rih kentinde bir füzenin otele isabet etmesi sonucu ise 4 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

Saldırı sonucu 6 dükkan, 4 bina ve 8 otomobil hasar gördü.

RUSYA YÜZLERCE FÜZE FIRLATTI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün yaptığı açıklamada, Moskova'nın en az 127 füze ve 109 insansız hava aracı ile saldırı düzenlediğini açıklamıştı. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk ise fırlatılan 102 füze ve 99 İHA’nın düşürüldüğünü ifade ederek saldırıyı Rusya'nın "en büyük" saldırısı olarak nitelendirmişti.

OTEL SALDIRISINDA REUTERS ÇALIŞANI ÖLDÜ

İngiliz haber ajansı Reuters, Ukrayna'daki ekibinde güvenlik danışmanı olarak görev yapan Ryan Evans'ın, konakladığı otelde füze saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Açıklamada, Evans'ın Ukrayna'nın Kramatorsk kentinde bir otelde konakladığı sırada, füze saldırısında vurularak hayatını kaybettiği belirtildi.

Reuters ekibinden iki gazetecinin hastaneye kaldırıldığı ve birinin durumunun ağır olduğu aktarılan açıklamada, "Diğer üç meslektaşımıza ise ulaşıldı ve güvendeler" ifadesi kullanıldı.

ZELENSKİY RUSYA'YI SUÇLADI

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, X sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin Rusya'yı suçlayan bir paylaşım yaptı.

"Rusya'ya ait bir İskender füzesinin" oteli yok ettiğini belirten ve bunun planlı şekilde gerçekleştirildiğini kaydeden Zelenskiy, füze saldırısının ardından tüm gün enkaz temizleme çalışmalarının yapıldığını ifade etti.

İNGİLTERE'DEN KINAMA

İngiltere, Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınadı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ülkesinin, Rusya'nın Ukrayna'daki sivil altyapıya yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarını şiddetle kınadığını belirtti.

Bu saldırıların, uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu ve sorumluların adalete teslim edilmesi gerektiğini kaydeden Lammy, şu ifadeleri kullandı:

"Cumartesi günü Kramatorsk'ta Rus güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırıların ardından Reuters'ten Ryan Evans'ın hayatını kaybettiğini öğrenmekten de derin üzüntü duydum. Ailesine ve sevenlerine en içten taziyelerimi sunuyorum."