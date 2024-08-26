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Rusya Ukrayna'da Kursk bölgesinin ardından Odessa'yı da vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Rusya Ukrayna&#039;da Kursk bölgesinin ardından Odessa&#039;yı da vurdu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünyanın anbean takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşında bu kez hedef Odessa oldu. Kursk'teki Ukrayna hedeflerini imha eden Rusya, kısa süre ardından Odessa'yı da bombaladı.

Mi-28NM helikopterleri ile Kursk bölgesini vuran Rusya, Ukrayna zırhlı ve motorlu araçlarını imha etmişti. Saldırılarına devam eden Moskova yönetimi bu kez Odessa'yı hedef aldı.

Rusya Ukrayna'da Kursk bölgesinin ardından Odessa'yı da vurdu - 1. Resim

RUSYA ODESSA'YI VURDU

Rusya, Ukrayna'nın Odessa bölgesine saldırı düzenledi. Saldırının ardından itfaiye ekipleri bölgede çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Roket parçasının bölgeye düşmesi sonucu çok sayıda ev ve motorlu araç hasar gördü.

Rusya Ukrayna'da Kursk bölgesinin ardından Odessa'yı da vurdu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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