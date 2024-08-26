Rusya Ukrayna'da Kursk bölgesinin ardından Odessa'yı da vurdu

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 26 Ağustos 2024 13:42 - Güncelleme: 26 Ağustos 2024 13:53 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Dünyanın anbean takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşında bu kez hedef Odessa oldu. Kursk'teki Ukrayna hedeflerini imha eden Rusya, kısa süre ardından Odessa'yı da bombaladı.