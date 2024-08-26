Rusya Ukrayna'da Kursk bölgesinin ardından Odessa'yı da vurdu
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Dünyanın anbean takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşında bu kez hedef Odessa oldu. Kursk'teki Ukrayna hedeflerini imha eden Rusya, kısa süre ardından Odessa'yı da bombaladı.
Mi-28NM helikopterleri ile Kursk bölgesini vuran Rusya, Ukrayna zırhlı ve motorlu araçlarını imha etmişti. Saldırılarına devam eden Moskova yönetimi bu kez Odessa'yı hedef aldı.
RUSYA ODESSA'YI VURDU
Rusya, Ukrayna'nın Odessa bölgesine saldırı düzenledi. Saldırının ardından itfaiye ekipleri bölgede çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Roket parçasının bölgeye düşmesi sonucu çok sayıda ev ve motorlu araç hasar gördü.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı