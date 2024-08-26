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Rusya'da 38 katlı binaya İHA saldırısı! Korku dolu anlar kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ukrayna ordusunun Rus topraklarına gönderdiği insansız hava araçlarından (İHA) biri, Saratov'daki 38 katlı binaya çarptı. Vurulan binalardan siviller tahliye edilirken, saldırıda yaralananlar olduğu belirtildi.

Ukrayna'nın Rus topraklarına düzenlediği saldırıda insansız hava araçlarından (İHA) biri Saratov kentindeki çok katlı binaya çarptı. 38 katlı Volga Sky konut kompleksindeki saldırıda yaralananlar olduğu belirtildi.

Rusya'nın Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, Ukrayna ordusunun dün gece Saratov kentine İHA'larla saldırı düzenlediğini belirtti ve "İHA saldırısı sonucu Predmostovaya Meydanı'ndaki bir bina kısmen hasar gördü" dedi.

Kentin diğer yerlerinde de bazı evlerin hasar gördüğünü belirten Busargin, vurulan binalardan sivillerin tahliye edildiğini söyledi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA

Busargin, bölge yetkilileriyle yaptığı toplantıda, saldırıdan etkilenen siviller için yardım merkezleri kurulması, vurulan binaların en kısa sürede onarılması talimatını verdi.

İHA'lardan birinin Saratov şehrindeki çok katlı binaya çarpma anına dair görüntüler sosyal medyada yer aldı.

38 katlı binaya İHA saldırısı! Korku dolu anlar kamerada - 1. Resim

20 İHA İLE SALDIRI YAPILDI

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün gece Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara saldırı girişiminde bulunduğu ve 20 insansız hava aracının yok edildiği kaydedildi.

Saldırının engellendiği belirtilen açıklamada, "Saratov bölgesinde 9, Kursk bölgesinde 3, Belgorod bölgesinde 2, Bryansk bölgesinde 2, Tula bölgesinde 2, Orlov bölgesinde 1 ve Ryazan bölgesinde 1 İHA Rus hava savunma sistemlerince yok edildi" ifadelerine yer verildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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