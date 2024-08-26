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Haberler > Dünya > Rusya, Kursk'taki Ukrayna birimlerini güdümlü füzeyle vurdu

Rusya, Kursk'taki Ukrayna birimlerini güdümlü füzeyle vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya, Ukrayna savaşında gerçekleştirilen yeni operasyonun görüntülerini paylaştı. Kursk bölgesindeki Ukrayna zırhlı ve motorlu araçlarının hedef alındığı saldırıda, Mi-28NM helikopterinin güdümlü füzeyle imha ettiği belirtildi.

Dünya, Avrupa'nın doğusundaki Rusya-Ukrayna savaşını anbean takip etmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Mi-28NM helikopterinin Kursk bölgesinde Ukrayna zırhlı ve motorlu araçlarını imha ettiği bildirilen bir video yayınladı.

Rusya, Kursk'taki Ukrayna birimlerini güdümlü füzeyle vurdu - 1. Resim

RUSYA'NIN SERVİS ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER OLAY OLDU

Rusya'dan yapılan açıklamaya göre, Mi-28NM helikopteri hedefleri vurmak için  güdümlü tanksavar füzeleri kullandı.

Rusya, Kursk'taki Ukrayna birimlerini güdümlü füzeyle vurdu - 2. Resim

Yapılan paylaşımda, Kursk'ta Ukrayna zırhlı ve motorlu araçlarını ortadan kaldırdığını iddia etti.

Rusya, Kursk'taki Ukrayna birimlerini güdümlü füzeyle vurdu - 3. Resim

UKRAYNA'DA RUS BİRLİKLERE SALDIRMIŞTI

Ukrayna'nın Kursk'a saldırısı 5-6 Ağustos gecesi, güçlerin Ukrayna sınırından yaklaşık 10 kilometre (6,2 mil) uzaklıktaki Sudzha kasabası yakınındaki sınır bölgesine girmesiyle başladı.

Rusya, Kursk'taki Ukrayna birimlerini güdümlü füzeyle vurdu - 4. Resim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'i "büyük çaplı provokasyon" ve "ayrım gözetmeden ateş açmakla" suçladı ve saldırıyı "terörist saldırı" olarak tanımladı.

Putin'in iddialarının ardından açıklamalarda bulunan Ukrayna lideri Zelenskiy, bunun Ukrayna birlikleri tarafından gerçekleştirilen bir "operasyon" olduğunu kabul etti. Amacın Rus saldırılarına karşı bir "tampon bölge" oluşturmak olduğunu da sözlerine ekledi.

Rusya, Kursk'taki Ukrayna birimlerini güdümlü füzeyle vurdu - 5. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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