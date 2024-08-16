Ukrayna-Rusya savaşı kızışıyor! İşte çatışmaların en sıcak anından görüntüler

Ukrayna ve Rusya arasında 2 yıl önce başlayan savaş, en sıcak günlerini yaşıyor. Ukrayna, savaşın başından bu yana ilk kez Rus topraklarına girdi. Ukrayna adım adım ilerleyişini sürdürürken, Rusya sert karşılık vermeye çalışıyor. İşte Kursk bölgesinde sıcak çatışmaların yaşandığı görüntüler...

2014 yılında Kırım'ın İlhakı ile başlayan Ukrayna-Rusya gerilimi 2022 yılında savaşa dönüştü. NATO tehdidine karşı Rusya Ukrayna topraklarını işgal etti. 2 yıldır süren çatışmalarda Ukrayna ilk kez Kursk üzerinden Rus topraklarına girdi. Rus konvoylarını vuran ve onlarca askeri esir alan Ukrayna bugün ilerleyişini sürdürdü. Rusya ise tersine işgale karşı sert cevaplar vermeye çalışıyor.

SAVAŞIN EN SICAK ANLARINDAN GÖRÜNTÜLER

Ukrayna'nın 80. Ayrı Hava Taarruz Galiçya Tugayı, Rusya'nın Kursk bölgesine düzenlenen Ukrayna harekatının başlangıcında kaydettiklerini iddia eden görüntüler yayınladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Sudzha kasabasında yer alan bir sınır kontrol noktasının yok edildiği iddia edildi.

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, operasyonun ilk saatlerinde elliden fazla Rus askerinin esir alındığı, düşmanın savunma hattının kırıldığı ve Sudzha sınır kontrol noktasının imha edildiği öne sürüldü. Galiçya Tugayı’nın öncülüğünde gerçekleştirilen saldırıya, topçu birlikleri ve ağır zırhlı araçlar destek verdiği de bildirildi.

ESİR TAKAS FONU DOLUYOR

Ukrayna ordusu adım adım Rus topraklarına ilerliyor. Kursk'un ardından Belgorod'da da acil durum ilan edildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, birliklerinin, Rusya'nın Kursk bölgesinin farklı noktalarında günün başından bu yana 1 ila 3 kilometre ilerleme kaydettiğini duyurdu.

Tüm cephe hattı boyunca çatışmalar devam ettiğini söyleyen Sırskiy, "Umarım orada çok sayıda esir alınacak. Esir takas fonumuzu doldurmaya devam ediyoruz." dedi.

RUSYA, UÇAKSAVAR FÜZE SİSTEMİ HEDEF ALDI

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Su-34 uçağının Sumi bölgesindeki Ryabina yerleşimi yakınlarında Ukrayna Ordusu'na ait uçaksavar füze sistemini hedef alındığı görüntüleri paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, aynı zamanda son bir haftada Ukrayna'nın askeri unsurlarına yönelik yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlediklerini duyurdu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, yüksek hassasiyetli silah ve İHA ile Ukrayna'nın askeri üretim işletmeleri, havaalanı altyapısı, İHA üretim ve saklama merkezleri, yakıt depolarına yönelik 17 grup saldırı düzenledi. Bu saldırılarda ayrıca, Ukraynalı askerler ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma merkezleri vuruldu."