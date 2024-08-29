Ukrayna geçtiğimiz günlerde teslim almıştı! F-16 savaş uçağı düştü
Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Ukrayna'nın 4 Ağustos'ta teslim aldığı F-16 savaş uçaklarından bir tanesinin düştüğü iddia edildi. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar Kursk bölgesi başta olmak üzere şiddetli biçimde sürüyor.
Ukrayna'da 26 Ağustos'ta ABD yapımı bir F-16 savaş uçağının düştüğü öne sürüldü.
Wall Street Journal'ın ismi verilmeyen bir ABD yetkilisine dayandırdığı haberinde, 26 Ağustos'ta Ukrayna'da ABD yapımı bir F-16'nın düştüğü ileri sürüldü.
Haberde, uçağın düşman ateşiyle düşürülmediği, düşme nedeninin pilot hatası olabileceği savunuldu.
UKRAYNA F-16'LARI YENİ TESLİM ALMIŞTI
Ukrayna Hava Kuvvetleri konuya ilişkin açıklama yapmadı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 4 Ağustos'ta F-16 savaş uçaklarının ülkesine teslim edildiğini duyurmuştu.
Düzenleyen: Sezer Doğru - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı