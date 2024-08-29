Ukrayna geçtiğimiz günlerde teslim almıştı! F-16 savaş uçağı düştü

Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı 29 Ağustos 2024 18:19 - Güncelleme: 29 Ağustos 2024 18:26 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Ukrayna'nın 4 Ağustos'ta teslim aldığı F-16 savaş uçaklarından bir tanesinin düştüğü iddia edildi. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar Kursk bölgesi başta olmak üzere şiddetli biçimde sürüyor.