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Ukrayna geçtiğimiz günlerde teslim almıştı! F-16 savaş uçağı düştü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ukrayna geçtiğimiz günlerde teslim almıştı! F-16 savaş uçağı düştü

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ukrayna'nın 4 Ağustos'ta teslim aldığı F-16 savaş uçaklarından bir tanesinin düştüğü iddia edildi. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar Kursk bölgesi başta olmak üzere şiddetli biçimde sürüyor.

Ukrayna'da 26 Ağustos'ta ABD yapımı bir F-16 savaş uçağının düştüğü öne sürüldü.

Wall Street Journal'ın ismi verilmeyen bir ABD yetkilisine dayandırdığı haberinde, 26 Ağustos'ta Ukrayna'da ABD yapımı bir F-16'nın düştüğü ileri sürüldü.

Haberde, uçağın düşman ateşiyle düşürülmediği, düşme nedeninin pilot hatası olabileceği savunuldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: F-16'lar Ukrayna'da

UKRAYNA F-16'LARI YENİ TESLİM ALMIŞTI

Ukrayna Hava Kuvvetleri konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 4 Ağustos'ta F-16 savaş uçaklarının ülkesine teslim edildiğini duyurmuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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