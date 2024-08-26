Zelenskiy misillemeyi duyurdu! Rusya F-16'larla vurulacak

Kursk ve Belgorod'u kaybetme riskine karşı peş peşe OHAL kararları alan Rusya, hava saldırılarıyla Ukrayna'ya dehşeti yaşattı. Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alan Rusya, saldırılardan 100'ü aşkın İHA ve füze kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'ya F-16 savaş uçakları ile karşılık verileceğini açıkladı.

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta sınırı geçerek Rusya'nın Kursk ve diğer bölgelerinde başlattığı sürpriz saldırıların ardından savaşta şiddetli çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.

Kursk ve Belgorod'da federal acil durum ilan eden Rusya, Ukrayna'ya bomba yağdırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın bugün ülkesinin enerji altyapısını hedef alan yoğun saldırısına karşılık vermeye hazırlandıklarını bildirdi.

MİSİLLEMEDE F-16'LAR KULLANILACAK

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bugün Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik yoğun saldırısını, cephe hattındaki durumu ve ülkesinin, Rusya'nın Kursk bölgesindeki operasyonunu değerlendirdi.

Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy ile uzun bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Zelenskiy, "(Rusya'nın) Füze saldırısının püskürtülmesi, Rusya'ya vereceğimiz yanıtı - buna hazırlanıyoruz, F-16 uçaklarının kullanılması ve Kursk bölgesindeki operasyon konularını ele aldık. (Kursk'ta) Belirlenen bölgelerde tam da Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu şekilde eylemlerimizi sürdürüyoruz. Bugün (topraklar üzerinde) daha fazla kontrol sağladık, esir değişim fonu yenilendi" ifadelerini kullandı.

127 FÜZE VE 109 İHA İLE VURULDU

Toplantıda saldırı sonucu enerji sisteminin mevcut durumu ve onarımıyla ilgili raporlar aldığını anlatan Zelenskiy, "Çalışmalar gece gündüz devam edecek. Ayrıca enerji tesislerindeki koruyucu yapılarla ilgili durumu da ayrıntılı olarak gözden geçirdik. Bu konuda da birkaç önemli karar var" ifadelerine yer verdi.

Zelenskiy, bugün Rusya'nın, Ukrayna'ya düzenlediği saldırıda en az 127 füze ve 109 İHA kullandığı bilgisini paylaştı.

BÖLGEDE ELEKTRİKLER KESİLDİ

Karargah toplantısında her bölgedeki hava savunma ve elektronik harp sistemlerinin, mobil ateş ekiplerinin ve mühendislik savunmasının verimliliğini ayrıntılı olarak analiz ettiklerini vurgulayan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Uygun kararlar alındı. Tesislerde saldırı sonuçlarını ortadan kaldırma, onarım ve mayın temizleme çalışmaları devam ediyor. Bazı yerlerde, terörist devlet misket bombalarıyla tesislere saldırdı. Elektrik mühendisleri onarım çalışmalarına başlamadan önce bomba uzmanları çalışmalar yapmalı."

HEDEFLER YOK EDİLDİ!

Rusya Savunma Bakanlığı, askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerin çalışmasını sağlayan enerji altyapısının kritik öneme sahip unsurlarına yönelik yoğun saldırı düzenledi. Tüm belirlenen hedefler vuruldu" ifadelerine yer verildi.

YÜZLERCE ASKERİ ARAÇ İMHA EDİLDİ

Ukrayna'da İHA'ların üretildiği 2 atölyenin ve Ukrayna askeri birliklerinin bulunduğu 143 bölgenin İHA, top ve roket atışları ile bombalandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 640 uçak, 283 helikopter, 30 bin 533 İHA, 575 hava savunma füze sistemi, 17 bin 574 tank ve zırhlı araç, 1425 çok namlulu roketatar, 13 bin 677 obüs ve havan topu ile 25 bin 234 özel askeri araç imha edildi."