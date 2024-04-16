Putin-Reisi görüşmesi! İran İsrail gerilimi ve Gazze konusu ele alındı

İran'ın tarihte ilk kez doğrudan İsrail'i hedef alması sonrası Orta Doğu'da gerilim zirveye çıktı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirerek İsrail ile yaşanan gerilimi ve Gazze konusunu değerlendirdi.

İsrial'in Şam'daki konsolosluk saldırısı sonrası İran'dan gelen misilleme, Orta Doğu'da yeni bir savaşı gündeme getirdi. Bunun üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

PUTİN "İTİDAL" DEDİ

"İsrail'in, İran'ın Suriye'deki diplomatik temsilciliğine saldırması ve İran'ın buna karşı önlemler almasının ardından Orta Doğu'da oluşan durumun" değerlendirildiği görüşmede Putin, "tüm tarafların itidal sergileyeceği ve tüm bölge için feci sonuçlara yol açabilecek yeni gerginliğe izin vermeyeceği" umudunu paylaştı.

"GERGİNLİKTEN YANA DEĞİLİZ"

İran Cumhurbaşkanı Reisi ise "İran'ın bu eylemlerinin zorunlu ve sınırlı olduğunu, gerginliğin gelecekte artmasından yana olmadıklarını" vurguladı.

ATEŞKES ÇABALARI GÖRÜŞÜLDÜ

İki lider görüşmede, "Filistin-İsrail meselesine çözüm bulunmamasının Orta Doğu'daki olaylara neden olduğunu" belirterek, "Rusya ve İran'ın Gazze Şeridi'nde acilen ateşkesin sağlanması, zor olan insani durumun hafifleştirilmesi, krizin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi için gerekli koşulların oluşturulması" yönündeki ilkeli pozisyonlarını teyit etti.

Putin, Reisi'yi ve İran'daki tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

NE OLDU?

İsrail, 1 Nisan tarihinde İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına hava saldırısı düzenleyerek İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general toplam 7 kişi ölümüne yol açtı.

Saldırıya misilleme ile karşılık vereceğini duyuran İsrail, 13 Nisan tarihinde İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatarak bazı askeri hedefleri vurdu. İsrail, saldırıların çoğunu hava savunma sistemleriyle bastırırken, bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtti.