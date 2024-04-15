ABD basınından çarpıcı iddia! İsrail, İran'a her an saldırabilir

ABD medyasına göre İsrail, İran'a karşı saldırı düzenlemeye hazırlanıyor.

KARŞILIK VERMEYE HAZIR

İsrailli yetkiliye göre Netanyahu'nun savaş kabinesi, bugünkü 3 saatlik toplantısında "İran'a karşılık vermeye kararlı olduğunu" ortaya koydu ve askeri seçenekleri masaya yatırdı.

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

İsrail'in olası İran misillemesi öncesi uçuşlar askıya alınıyor. United Airlines, Air France ve KLM, Tel Aviv uçuşlarını geçici olarak askıya aldı.

"BİRÇOK CEPHEDE SAVAŞTAYIZ"

İsrail askeri sözcüsü, İsrail'in birçok cephede savaşta olduğunu açıklayarak İran'a olası saldırıya işaret etti. Öte yandan Washington Post gazetesine konuyla ilgili açıklama yapan bir diğer yetkili ise Netanyahu'nun İsrail Savunma Bakanlığına "potansiyel hedefleri belirlemesi" talimatını verdiğini iddia etti. Yetkili, İsrail'in amacının İran'a bir mesaj göndermek olduğunu ancak zayiata neden olmak istemediğini sözlerine ekledi.

KABİNE'DE "KARŞILIK" İSTENİLDİ

Kabinenin toplantısındaki görüşmelere vakıf bir diğer yetkili ise İsrail'in seçeneklerinin, Tahran'daki bir tesisi hedef almak ya da bir siber saldırı düzenlemek olabileceğini kaydederek, "Herkes İsrail'in karşılık vermesi gerektiğinde hemfikir. Buradaki soru ne zaman ve ne şekilde karşılık verileceği sorusu." değerlendirmesini yaptı.