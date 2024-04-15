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ABD basınından çarpıcı iddia! İsrail, İran'a her an saldırabilir

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
ABD basınından çarpıcı iddia! İsrail, İran&#039;a her an saldırabilir

Dünya Haberleri  / Ajanslar

ABD medyasına açıklama yapan İsrailli ve ABD'li yetkililer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaş kabinesinin İran'a yönelik bir "karşı saldırıya" hazırlandığını iddia etti. Öte yandan İsrail kanadı, bir çok cephede savaşta olduğunu açıkladı.

ABD medyasına göre İsrail, İran'a karşı saldırı düzenlemeye hazırlanıyor. Amerikan CNN kanalına açıklama yapan ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, İsrail'in İran'a karşı saldırı düzenleme konusunda tüm seçenekleri değerlendirdiğini aktardı.

KARŞILIK VERMEYE HAZIR

İsrailli yetkiliye göre Netanyahu'nun savaş kabinesi, bugünkü 3 saatlik toplantısında "İran'a karşılık vermeye kararlı olduğunu" ortaya koydu ve askeri seçenekleri masaya yatırdı.

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

İsrail'in olası İran misillemesi öncesi uçuşlar askıya alınıyor. United Airlines, Air France ve KLM, Tel Aviv uçuşlarını geçici olarak askıya aldı. 

"BİRÇOK CEPHEDE SAVAŞTAYIZ"

İsrail askeri sözcüsü, İsrail'in birçok cephede savaşta olduğunu açıklayarak İran'a olası saldırıya işaret etti. Öte yandan Washington Post gazetesine konuyla ilgili açıklama yapan bir diğer yetkili ise Netanyahu'nun İsrail Savunma Bakanlığına "potansiyel hedefleri belirlemesi" talimatını verdiğini iddia etti. Yetkili, İsrail'in amacının İran'a bir mesaj göndermek olduğunu ancak zayiata neden olmak istemediğini sözlerine ekledi.

KABİNE'DE "KARŞILIK" İSTENİLDİ

Kabinenin toplantısındaki görüşmelere vakıf bir diğer yetkili ise İsrail'in seçeneklerinin, Tahran'daki bir tesisi hedef almak ya da bir siber saldırı düzenlemek olabileceğini kaydederek, "Herkes İsrail'in karşılık vermesi gerektiğinde hemfikir. Buradaki soru ne zaman ve ne şekilde karşılık verileceği sorusu." değerlendirmesini yaptı.

NE OLDU?

İsrail, 1 Nisan tarihinde İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına hava saldırısı düzenleyerek İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general toplam 7 kişi ölümüne yol açtı. 

Saldırıya misilleme ile karşılık vereceğini duyuran İsrail, 13 Nisan tarihinde İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatarak bazı askeri hedefleri vurdu. 

İsrail, saldırıların çoğunu hava savunma sistemleriyle bastırırken, bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Ajanslar
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