Haberler > Dünya > "Putin-Zelenskiy görüşmesi verimsiz olacak!" ABD'den Rusya'ya 'öncelikli zirve' tepkisi

"Putin-Zelenskiy görüşmesi verimsiz olacak!" ABD'den Rusya'ya 'öncelikli zirve' tepkisi

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Putin’in Trump’tan önce Zelenskiy ile görüşmesinin verimli olmayacağını belirterek Kiev’in Alaska’daki görüşmede yer alma ihtimalini düşük gördü. Vance, ayrıca Trump’ın Rus petrolü alımı nedeniyle Çin’e vergi uygulamayı değerlendirdiğini ancak kararın kesinleşmediğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 15 Ağustos'ta Alaska'da tarihi bir görüşme gerçekleştirecek.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Putin’in Trump’tan önce Zelenskiy ile görüşmesinin “çok verimli olmayacağını” söyledi. Vance, Kiev’in Alaska’daki masada yer alma ihtimalini de düşük gördü.

"PARMAĞINIZI SALLAYIP HAKLIYIZ DİYEMEZSİNİZ"

Vance, ayrıca Zelenskiy’yi taklit ederek “Birine parmağınızı sallayıp ‘Sen yanılıyorsun, biz haklıyız’ diyemezsiniz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Vance, Trump'ın Rus petrolü satın aldığı için Çin'e karşı vergi uygulamayı düşündüğünü ancak henüz nihai bir karar verilmediğini söyledi.

UKRAYNA'YA DESTEK MESAJLARI

The Washington Post'tan edinilen bilgilere göre, Avrupa ülkeleri, savaşın sürdüğü Ukrayna’da barışın Kiev’in onayı olmadan sağlanamayacağını belirterek, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında planlanan görüşme öncesinde Ukrayna’ya destek mesajı verdi.

Trump, cuma günü Alaska’da yapılacak görüşmede Rus mevkidaşıyla üç yılı aşkın süredir devam eden savaşı bitirmeyi ele alacaklarını açıklamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise pazar günü X hesabından yaptığı paylaşımda, “Savaşın sonu adil olmalı. Ukrayna ve halkımızın yanında duran herkese minnettarım” dedi.

Beyaz Saray’ın, Rusya’nın uzun süredir talep ettiği ikili görüşmeyi kabul ettiğini doğrulamasının ardından, Trump’ın olası bir barış anlaşmasının “bazı toprak değişimleri” içerebileceğini söylemesi, Kiev’e toprak vermesi ya da egemenliğine yönelik kısıtlamalar getirilmesi yönünde baskı yapılabileceği endişelerini artırdı.

Beyaz Saray’dan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Trump’ın hem Rusya hem Ukrayna liderleriyle üçlü zirveye açık olduğunu, ancak şimdilik Putin’in talebi doğrultusunda ikili görüşme yapacağını belirtti.

