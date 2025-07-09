ABD Başkan Yardımcısı Vance Müslümanları hedef gösterdi!

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’ten şok açıklama! Müslümanları ve sosyal liberal grupları “nefret koalisyonu” kurmakla suçladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, düzenlediği basın toplantısında İran'la ilgili açıklamalarda bulundu. Vance "İran ile diplomatik çözüm arayışındayız" diyerek Washington yönetiminin gerilimi düşürme hedefini dile getirdi.

MAMDANİ'YE YÜKLENDİ

San Diego'daki Claremont Enstitüsü etkinliğinde konuşan Vance, New York Demokrat Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani'yi hedef aldı. Vance, Mamdani'nin kampanyasını "aşağıya doğru hareket eden, üniversite eğitimli seçmenlerden oluşan bir koalisyon kurmak" ve "etnik blokları kimlik siyasetiyle oymak"la suçladı.

MÜSLÜMANLARI HEDEF ALDI

Vance, Mamdani'nin seçmen tabanını "Amerikan yaşamıyla ilgisi olmayan yabancı etnik çatışmalardan" yararlanmakla suçlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Müslümanları, toplumsal cinsiyet çalışmaları uzmanlarını, sosyal liberal beyaz kentlileri ve büyük ilaç lobicilerini birleştiren şey nefrettir."

Ayrıca Mamdani'nin İsrail Başbakanı Netanyahu ve Hindistan Başbakanı Modi'yi eleştiren açıklamalarına değinen Vance "Bir New York belediye başkan adayı neden 'intifadayı küreselleştirmekten' bahseder? Bu Manhattan'da ne anlama geliyor?" diyerek tepki gösterdi.

"OLUMLU BİR VİZYON SUNULMALI"

Konuşmasında Cumhuriyetçi Parti'nin geçmişteki eksiklerine de değinen Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ı örnek göstererek "Trump sadece kötü olanı dile getirmedi, aynı zamanda insanların arkasında durabileceği olumlu bir vizyon sundu" dedi.