ABD sınırında skandal! 21 yaşındaki Norveçli turistin girişi, Telefonundaki JD Vance görseli yüzünden engellendi

Amerika Birleşik Devletleri, sınır kapısında yaşanan inanılmaz bir olayla çalkalanıyor. 21 yaşındaki Norveçli turist Mads Mikkelsen’in ABD’ye girişi, telefon galerisinde Başkan Yardımcısı JD Vance’in kel kafasını hicveden alaycı bir görsel bulunduğu gerekçesiyle reddedildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde sınır kapısında yaşanan olay, uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. 21 yaşındaki Norveçli turist Mads Mikkelsen’in ABD’ye girişi, telefonunda ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in kel ve yumurta şeklindeki başını konu alan alaycı bir görselin bulunmasının ardından reddedildi.

ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) görevlileri tarafından sorgulanan Mikkelsen, “taciz”e uğradığını öne sürdü.

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TATİL PLANI HÜCREDE SONA ERDİ

Norveçli turist Mads Mikkelsen, 11 Haziran’da New Jersey’deki Newark Havalimanı’na ulaştığında ABD seyahati için heyecanlıydı. Ancak sınır kontrol memurları tarafından kenara çekilerek gözaltına alındı. Hücreye konulan Mikkelsen’in seyahati burada son buldu. Norveç basınına konuşan genç turist, yaşadığı süreci “aşağılayıcı” olarak tanımladı.

"TERÖR, UYUŞTURUCU, AŞIRI SAĞ' SORULARI YÖNELTİLDİ"

Mikkelsen, ICE görevlilerinin kendisine hiçbir gerekçe göstermeden terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı ve aşırı sağ bağlantıları hakkında sorular sorduğunu belirtti. Cep telefonunun şifresini vermemesi durumunda 5.000 dolar para cezası ve beş yıl hapisle tehdit edildiğini de sözlerine ekledi.

JD VANCE'İN GÖRSELİ KRİZE DÖNÜŞTÜ

Olayın dönüm noktası, Mikkelsen’in telefonunda bulunan ve JD Vance’e ait alaycı bir görselin fark edilmesi oldu. Görselde Başkan Yardımcısı Vance’in kel başı, mizahi bir şekilde abartılmış şekilde yer alıyordu. Görevliler, bu içeriği potansiyel tehdit veya siyasi saygısızlık olarak değerlendirdi. Mikkelsen, bu nedenle hiçbir açıklama yapılmadan aynı gün Norveç’e geri gönderildi.

"BENİ TACİZ ETTİLER" DEDİ

Mikkelsen, Norveçli haber ajansı Nordlys’e verdiği demeçte, “Ben sadece ABD’yi ziyaret etmek isteyen genç bir turisttim. Ama sorgusuz sualsiz gözaltına alındım, suçluymuşum gibi davranıldı. Bu açıkça güç suistimalidir” ifadelerini kullandı.

SİYASİ İÇERİK NEDENİYLE REDDEDİLEN İKİNCİ VAKA

Avustralyalı yazar Alistair Kitchen da, Gazze savaşı hakkındaki görüşleri nedeniyle Los Angeles Havalimanı’nda gözaltına alınmış ve ülkeye girişine izin verilmemişti. Kitchen, siyasi görüşleri nedeniyle dışlandığını savunmuştu.

TEPKİLER BÜYÜYOR

ABD sınır kapılarında ifade özgürlüğü, mahremiyet ve siyasi içeriklere yönelik tavırlar, bu iki olayla birlikte yeniden tartışma konusu oldu. İç Güvenlik Bakanlığı ise iddiaları reddederek giriş reddi kararlarının “güvenlik riskine dayandığını” savundu.