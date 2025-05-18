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Önce azarladı, sonra kucakladı! Zelenskiy ve Vance yeniden buluştu

Kaynak: Dış Haberler
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Önce azarladı, sonra kucakladı! Zelenskiy ve Vance yeniden buluştu
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Şubat ayında Beyaz Saray'da yaşanan sert tartışmanın ardından, ilk kez ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile yüz yüze görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Şubat ayında Beyaz Saray'da yaşanan tartışmanın ardından, ilk kez ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile bir araya geldi. 

Görüşme, Vatikan’da yeni Papa 14. Leo’nun yemin töreni sonrası gerçekleşti.

Yerel kaynaklarına göre, Roma'daki görüşmede Dışişleri Bakanı Rubio da hazır bulundu.

OVAL OFİS'TE GERİLİM YAŞANMIŞTI

Şubat ayında Beyaz Saray’da gerçekleşen görüşme sırasında, Zelenskiy ile Vance arasında sert tartışmalar yaşanmıştı. 

Zelenski yaptığı açıklamada, "Rusların karar alma yetkisi olmayan düşük seviyeli bir heyet gönderdiği İstanbul'daki müzakereleri ele aldık. Ukrayna'nın gerçek bir diplomasiye hazır olduğunu bir kez daha teyit ettim. Mümkün olan en kısa sürede tam ve koşulsuz bir ateşkesin önemini vurguladım" dedi.

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YAPTIRIMLAR VE SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ GÜNDEMDEYDİ

Zelenski, ABD'li yetkililerle yaptığı görüşmede Rusya'ya yönelik yaptırımların devam etmesi gerektiğini vurgularken, ikili ticaret, savunma iş birliği, savaş alanındaki son durum ve gelecekteki esir değişimi konularının da ele alındığını kaydetti. "Rusya üzerindeki baskı, savaşı durdurmaya hazır olana kadar devam etmelidir," diyen Zelenski, adil ve sürdürülebilir bir barış için atılacak ortak adımları değerlendirdiklerini ifade etti.

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VATİKAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Zelenski, ABD'li yetkililerle yaptığı temasların ardından Vatikan’da Papa 14. Leo ile de bir araya geldi. Görüşmenin ardından Vatikan'a "Ukrayna ve Rusya arasında doğrudan görüşmeler için bir platform olma" konusundaki istekliliği nedeniyle teşekkür etti.

"Biz her türlü formattaki diyaloğa açığız. Önemli olan gerçek sonuçlar doğurmasıdır. Ukrayna'nın desteğini ve adil bir barışı savunan net tutumunu takdir ediyoruz," ifadelerini kullanan Zelenski, diplomasiye açık olduklarının altını çizdi.

Kaynak: Dış Haberler

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