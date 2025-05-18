Papa Leo'nun yemin töreni başlıyor! Dünya liderleri Vatikan'da buluştu

Vatikan'da gerçekleştirilecek olan Papa Leo'nun yemin töreni, küresel düzeyde büyük bir buluşmaya sahne oluyor. Dünyanın dört bir yanından gelen 50'den fazla ülkenin lideri, Aziz Petrus Meydanı'nda bir araya geldi.

Vatikan'da, yeni seçilen Papa Leo'nun yemin töreni için hazırlıklar tamamlandı. Aziz Petrus Meydanı'nda gerçekleştirilecek tören öncesinde binlerce kişi meydanda toplanırken, dünyanın dört bir yanından gelen liderler yerlerini almaya başladı.

Üstü açık Papa aracıyla halkı selamlayan Papa Leo, binlerce kişi tarafından coşkuyla karşılandı.

DÜNYA LİDERLERİ VATİKAN'DA BULUŞUYOR

Yemin törenine katılması beklenen isimler arasında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İspanya Kralı Felipe ve Kraliçe Letizia bulunuyor. Ayrıca İsrail, Peru ve Nijerya cumhurbaşkanları ile Kanada, Avustralya ve İtalya başbakanlarının da törende hazır olacağı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, yemin töreni başlamadan önce Aziz Petrus Meydanı'nda tokalaşt

Vatikan'da alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Tören boyunca 6.000 polis memuru görev yaparken, bomba imha ekipleri, keskin nişancılar ve anti-drone savunma sistemleri devredeydi. Yetkililer, yaklaşık 250 bin kişinin töreni izlemek için Vatikan'a geldiğini belirtti.

ZELENSKİY: GÖRÜŞMELER YAPACAĞIZ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yemin töreni öncesinde yaptığı açıklamada, törende bir araya geleceği dünya liderleriyle Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik görüşmeler yapacağını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Papa Leo’nun barışa aracılık edebilecek bir figür olduğunu vurgulayarak, "Vatikan, her iki tarafın da müzakere için rahat hissedebileceği bir yer olabilir" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Papa 14. Leo'nun göreve başlama törenine katıldı

PAPA LEO: BARIŞIN SESİ OLACAĞIZ

Papa Leo, yemin töreninde yaptığı konuşmada barış, eşitlik ve adalet vurgusu yaptı. Orta Doğu'da süren çatışmalar ve Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için dualar eden Papa, "Barışın sesi olmak, barışa kapı aralamak bizim görevimizdir" dedi.

APOSTOLİK SARAY'A TAŞINIYOR

Yemin töreninin ardından Papa Leo’nun, Vatikan’daki Apostolik Saray’a taşınacağı açıklandı. 16. yüzyıldan kalma tarihi saray, Papa'nın yeni ikametgahı olacak. Merhum Papa Francis'in tercih etmediği bu saray, Papa Leo ile birlikte uzun bir aradan sonra yeniden papalık ikametgahı olarak kullanılacak.

ESKİ GERGİNLİKLER GÜNDEMDE

Vatikan'da Papa Leo'nun yemin töreni için bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, selefi Papa Francis ile yaşadığı geçmiş gerginliklerin gölgesinde yeni Papa'yı selamladı. Geçen ay Papa Francis ile yaptığı görüşmede, Trump yönetiminin göçmen politikaları nedeniyle sert eleştirilere maruz kalan Vance, Papa'nın "ordo amoris" (sevgi düzeni) kavramı üzerine yaptığı açıklamalarla da tartışmalara neden olmuştu.

Papa Leo'nun selefi Francis'ten daha uzlaşmacı bir tavır sergilemesi beklenirken, "ordo amoris" konusunda iki liderin farklı perspektiflere sahip olup olmadığı merak konusu oldu. Vatikan'daki diplomatik kaynaklar, Papa Leo'nun bu kavram üzerinde net bir açıklama yapmadığını, ancak Francis'in izinden gidip gitmeyeceğinin henüz belli olmadığını belirtti.