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Papa 14. Leo'dan sürpriz hamle! İlk yurt dışı ziyareti için Türkiye seçildi: Tarihi ziyaretin şifreleri ne?

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Vatikan'da başlayan yeni dönemin ilk büyük hamlesi Türkiye'ye geliyor! Katolik dünyasının yeni lideri Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapmaya hazırlanıyor.

Katolik Kilisesi'nde Papa 14. Leo dönemi başlarken, Vatikan'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Kıdemli Vatikan muhabirleri, Papa 14. Leo'nun ilk dış ziyaretini Türkiye'ye yapabileceğini duyurdu. 

NEDENİ BELLİ OLDU

Ziyaretin, İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünü anmak amacıyla gerçekleşeceği aktarıldı.

Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti, Ortodoks Kilisesi'nden liderler ve diğer Hristiyan topluluklarla buluşma içerecek. Aynı zamanda Müslüman bir ülkeye yapılan bu ilk ziyaret, dinler arası diyalog ve barış mesajı taşıyacak.

Papa 14. Leo'dan sürpriz hamle! İlk yurt dışı ziyareti için Türkiye seçildi: Tarihi ziyaretin şifreleri ne? - 1. Resim

İZNİK'TE TARİHİ BULUŞMA BEKLENİYOR

Papa 14. Leo'nun, İznik'te barış mesajı vermesi bekleniyor. İspanyol gazeteci Javier Martinez-Brocal, "Papa 14. Leo, diyalogu ve iş birliğini savunmak istiyor. Bu yüzden çatışma değil, barış arayacak. Türkiye ziyareti bunun en net göstergesi olacak" ifadelerini kullandı.

"DİYALOG VE İŞBİRLİĞİ MESAJI"

Amerikalı Kardinal Robert Francis Prevost'un Papa 14. Leo ismiyle seçilmesinin ardından, yeni papanın "diyalog" odaklı bir politika izleyeceği sinyalleri verildi. 

Papa'nın Müslüman dünyasıyla kuracağı yakın temas, dinler arası barışın sağlanmasında önemli bir kilometre taşı olacak.

PAPA FRANCİSCUS'UN TÜRKİYE VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI! 

Vatikan'da Papa Franciscus'un vefatının ardından dikkat çeken bir vasiyet ortaya çıktı. Vatikan merkezli Silere non possum haber kanalına göre,  Katolik dünyasının ruhani lideri olan Papa Franciscus, ölmeden önce "Ben ölürsem, halefim mutlaka İznik'i ziyaret etsin" ifadelerini kullanmıştı. 

Franciscus, Türkiye'nin tarihi önemi her fırsatta vurgulamış, özellikle İznik Konsili'ni anmak için halefinin mutlaka bu toprakları ziyaret etmesini istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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