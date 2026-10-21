Putin'den 'barış masası' mesajı! Üçlü görüşmeler için tarih verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li müzakereci Steve Witkoff ile St. Petersburg'da gerçekleştirdiği 9'uncu görüşmede Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi ve üçlü müzakerelerin yeniden başlatılması konularını ele aldı. Kremlin, Rusya'nın 10 Kasım civarında ABD ve Ukrayna ile görüşmelere yeniden başlamaya hazır olduğunu bildirdi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li müzakereci Steve Witkoff ile St. Petersburg'da bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat süren görüşmede Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi, Rusya-ABD ilişkileri ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı.

Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, bunun Putin ile Witkoff arasındaki 9'uncu temas olduğunu belirtti. Görüşmenin kapsamlı ve samimi geçtiğini ifade eden Uşakov, ABD'li müzakereci Jared Kushner'ın rahatsızlığı nedeniyle St. Petersburg'a gelemediğini ve toplantıya uzaktan bağlantıyla katıldığını söyledi.

RUSYA, ÜÇLÜ GÖRÜŞMELERE YENİDEN BAŞLAMAYA HAZIR

Uşakov, Witkoff'un Putin'e Oslo'daki görüşmelerin içeriği hakkında bilgi verdiğini aktararak, Avrupalıların ve Kiev yönetiminin yaklaşımlarında bazı yeni unsurlar bulunduğunu ancak bunların Ukrayna krizinin çözümüne katkı sağlayacak nitelikte olmadığını öne sürdü.

Ukrayna'daki çatışmanın toplantının ana gündem maddesi olduğunu kaydeden Uşakov, iki tarafın kalıcı barışın nasıl sağlanabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu bildirdi.

Putin ile Witkoff'un Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla üçlü müzakerelerin yeniden başlatılmasına ilişkin bir planı da görüştüğünü belirten Uşakov, şu ifadeleri kullandı:

"Putin, Witkoff'a Rusya'nın 10 Kasım civarında ana konu üzerinde üçlü görüşmelere yeniden başlamaya hazır olduğunu söyledi. Bu konu, Rusya ve Ukrayna için bir güvenlik sistemi kurulmasıyla ilgili."

Uşakov, Witkoff'un böyle bir kararın ABD Başkanı Donald Trump tarafından memnuniyetle karşılanacağını belirttiğini de aktardı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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