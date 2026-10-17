Trump Rusya için düğmeye bastı! Yaptırımları askıya aldı, Putin'i G20'ye çağırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların yürürlüğe girmesine kısa süre kala kritik bir kararnameye imza attı. Moskova'ya yönelik bazı yaptırım ve gümrük vergilerini askıya alan Trump, Putin'le yaptığı dizel anlaşmasının ardından Rus lideri Miami'deki G20 Zirvesi'nde görmek istediğini de açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya yönelik yaptırımların yürürlüğe girmesine kısa süre kala Moskova'nın üzerindeki ekonomik baskıyı hafifletecek kritik bir karara imza attı.

Kremlin'den "tarihi an" açıklaması gelirken, Washington'ın hamlesi Ukrayna ve Avrupa'da tepkiyle karşılandı.

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RUSYA YAPTIRIMLARINA FREN

Beyaz Saray tarafından yayımlanan kararnameye göre Trump, yaptırım muafiyetinin ABD'nin ulusal çıkarlarına uygun olduğunu Kongre'ye bildirdi.

Yeni yasa, Rus hükümet ve askeri yetkililerini, büyük bankaları ve Rusya'nın petrol taşımacılığında kullandığı gölge filoyu hedef alıyordu.

Düzenleme ayrıca Rusya'dan ithal edilen mallara ve Rus petrolü ile doğal gazının önemli alıcılarına yönelik yüksek gümrük vergileri öngörüyordu.

Trump'ın kararıyla söz konusu yaptırım ve vergilerin uygulanmasına geniş kapsamlı muafiyet getirildi.

MOSKOVA'DAN "TARİHİ AN" AÇIKLAMASI

Rusya Devlet Başkanlığı Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, Washington'ın kararını memnuniyetle karşıladı.

Dmitriev, yaptırımların askıya alınmasını "önemli ve gerçekten tarihi bir an" olarak tasvir etti.

Rus yetkili, yeni yaptırım paketinin ABD ile Rusya arasındaki ekonomik iş birliğini tamamen durma noktasına getirebileceğini söyledi.

ABD İLE ORTAK PROJELER MASADA

Washington ile Moskova arasında hayata geçirilmesi planlanan çok sayıda ekonomik ve yatırım projesi bulunduğunu açıklayan Dmitriev, dizel anlaşmasının bu projelerden biri olduğunu söyledi:

"Amerikan tarafıyla görüşülen ve hayata geçirilecek birçok ekonomik ve yatırım projesi var. Dizel anlaşması da bu projelerden biri ve sadece Amerika Birleşik Devletleri için değil, tüm dünya için son derece önemli."

URANYUM, NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ VE LNG MASADA

Rusya ile ABD arasındaki ekonomik iş birliği görüşmelerinin enerji sektörüyle sınırlı olmadığını aktaran Dmitriev, Washington'a yönelik yeni tedarik ve yatırım projelerini de sıraladı:

Bu işe devam edeceğiz, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ne sadece uranyum değil, aynı zamanda daha fazla gübre, alüminyum ve nadir toprak metalleri de tedarik etmemiz gerekiyor.

Dmitriev, Amerikan tarafıyla görüşülen projeler arasında Arktik bölgesindeki yatırımların, enerji projelerinin ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) çalışmalarının da bulunduğunu açıkladı.

"ABD HAZİNE BAKANLIĞI BİZDEN YARDIM İSTEDİ"

ABD'de Rusya'ya yönelik yaptırımların ekonomik sonuçlarının daha fazla tartışılmaya başlandığını savunan Dmitriev, Trump yönetimi içindeki bazı isimlerin de yaptırımların Amerikan ekonomisine zarar verdiğini düşündüğünü ileri sürdü:

"Bugünün haberini teyit edebilirim: ABD Hazine Bakanlığı, Rus Doğrudan Yatırım Fonu'ndan, ödemelerin yapılması ve anlaşmayla ilgili tamamen teknik sorunların çözülmesi de dahil olmak üzere, dizel anlaşmasına yardımcı olmasını istedi."

PUTİN'LE DİZEL ANLAŞMASI YAPMIŞTI

ABD Başkanı, 9 Ekim'de Putin'le gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Rusya'nın Amerikan ve küresel pazarlara dizel yakıt sağlayacağını duyurmuştu.

Trump'ın açıkladığı plana göre Rusya'nın ilk aşamada 300 bin tonun üzerinde, kasım ayında 500 bin ton ve ardından 1 milyon ton dizel tedarik etmesi öngörülüyor.

Rus rafinerilerinin durumuna bağlı olarak ilerleyen dönemde 3 milyon tonluk ek sevkiyat yapılması da gündemde.

Anlaşma, ABD'de yükselen akaryakıt fiyatlarını düşürmeyi amaçlıyor.

"PUTİN'İ BURADA GÖRMEKTEN MEMNUNİYET DUYARIM"

Trump, Moskova'yla ekonomik ilişkiler konusunda attığı adımların ardından Putin'in aralık ayında Miami'de düzenlenmesi planlanan G20 Zirvesi'ne katılımına ilişkin de konuştu.

Kyiv Post'un aktardığına göre ABD Başkanı, Rus liderin zirveye gelip gelmeyeceğinin henüz netleşmediğini söyledi.

Trump, "Gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. Ama burada olmasını kesinlikle çok isterim" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DAN PUTİN TEPKİSİ

Öte yandan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rus liderin davet edilmesine karşı çıktı.

Kallas, "Trump'ın Putin'i G20'ye davet etmesini duymak çok zordu" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Putin'in zirveye katılımı konusunda henüz nihai karar verilmediğini açıkladı.

ZELENSKİY'DEN DİZEL ANLAŞMASINA İTİRAZ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Washington ile Moskova arasında varılan dizel anlaşmasını eleştirdi.

Brüksel'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zelenskiy, enerji alanındaki yaptırım muafiyetlerinin başka sektörlere de yayılabileceği uyarısında bulundu.

Ukrayna lideri, "Dizel anlaşmalarını kabul edemeyiz, çünkü ardından gaz anlaşmaları gelecek" dedi.

Zelenskiy, yaptırımların daha sonra bankacılık sistemini, belirli kişileri ve kimya sanayisini de kapsayacak şekilde kaldırılabileceğini savundu.

Dondurulmuş Rus varlıkları konusunda da risk bulunduğunu söyleyen Zelenskiy, Ukrayna'nın çıkarlarını diplomatik yollarla savunmaya devam edeceğini ifade etti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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