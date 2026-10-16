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Yasa tasarısı sunuldu! Trump’ın Rusya’dan dizel yakıt hamlesine Kongre engeli

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Yasa tasarısı sunuldu! Trump’ın Rusya’dan dizel yakıt hamlesine Kongre engeli
Başlık ResmiYasa tasarısı sunuldu! Trump’ın Rusya’dan dizel yakıt hamlesine Kongre engeli

ABD’de Demokrat Kongre üyesi Gregory Meeks, Trump yönetiminin Rusya’dan dizel yakıt satın almasını ve ithal etmesini engellemek için yasa tasarısı sundu. Rusya’nın enerji sektörüne yatırımları yasaklamayı ve yaptırımları gevşeten lisansları geçersiz kılmayı öngören tasarı, iki partiden de destek aldı.

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ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin Demokrat Üyesi Gregory Meeks, Başkan Donald Trump yönetiminin Rusya'dan dizel yakıt satın almasına ve ithal etmesine yönelik anlaşmayı engellemek amacıyla yasa tasarısı sundu.

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Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ndeki Demokratlar, tasarıya ilişkin açıklamayı resmi internet sitelerinden paylaştı. Açıklamada, Meeks'in Kongre'ye sunduğu tasarının her iki partiden isimlerin desteğini aldığı belirtildi.

RUSYA'YA MİLYONLARCA DOLAR KAZANDIRACAĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Açıklamada, söz konusu anlaşmanın ABD'lilerin yaşam maliyetlerini düşürmeyeceği, buna karşılık Rusya'ya milyonlarca dolar kazandıracağı ifade edildi. Anlaşmanın ABD değerlerine aykırı olduğu savunulan açıklamada, Trump'ın bu anlaşmayla kendi cebini doldurduğu öne sürülerek Kongre'nin harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca anlaşmaya karşı çıkan tüm Kongre üyelerine yasa tasarısını destekleme çağrısı yapıldı.

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RUSYA'NIN ENERJİ SEKTÖRÜNE YATIRIM YASAĞI

"Yolsuzluk İçeren Rusya Petrol Anlaşmalarını Yasaklama Yasası" adlı tasarı, ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kuruluşunun (DFC) Rusya'nın enerji sektörüne yatırım yapmasını yasaklamayı öngörüyor.

Tasarı ayrıca Trump yönetiminin Rus enerjisine yaptırım uygulamasını zorunlu kılmayı, ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) verdiği genel lisansları geçersiz kılmayı ve yeni lisansların verilmesini engellemeyi amaçlıyor.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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