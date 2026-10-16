ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni Beyaz Saray Basın Sözcüsü Katie Zacharia'nın Çin hakkında yaptığı açıklamalar, Washington ile Pekin arasında yeni bir söz düellosuna yol açtı. Çin'in tuvaletlerini hedef alan Zacharia'ya Pekin yönetiminden cevap gecikmedi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'li mevkidaşına ülkeyi "daha sık ziyaret etmesi" çağrısında bulundu.

Özetle Kaydet a- | +A

Göreve geldiği günden bu yana açıklamaları ve basın toplantılarındaki çıkışlarıyla gündemden düşmeyen Beyaz Saray'ın yeni Basın Sözcüsü Katie Zacharia, bu kez Çin hakkında söylediği sözlerle tartışma başlattı.

Çin'in "düzgün tuvaletleri bile olmadığını" söyleyen Zacharia'ya Pekin yönetiminden alaycı bir cevap geldi.

Trumpın yeni sözcüsü Çinle tuvalet restleşmesine girdi! Pekinden olay cevap

"DAHA DÜZGÜN TUVALETLERİ BİLE YOK"

Daha önce Çin'de yaşayan ve gelecek ay ülkeyi yeniden ziyaret etmesi beklenen Zacharia, aşırı sağcı yorumcu Jack Posobiec'e verdiği röportajda 2016 yılında Çin hakkında oluşan algıyı değerlendirdi.

O dönemde Çin'in ABD'yi geride bırakabileceğine yönelik yorumları hatırlatan Zacharia, şu ifadeleri kullandı:

"Çin'den yeni gelmiş biri olarak 'Çin nasıl dünyanın bir sonraki büyük gücü olabilir? Daha düzgün tuvaletleri bile yok' diye düşündüğümü çok net hatırlıyorum."

Trump'ın yeni sözcüsü Çin'le tuvalet restleşmesine girdi! Pekin'den olay cevap

PEKİN'DEN OLAY CEVAP

Beyaz Saray Sözcüsü'nün açıklamaları Çin Dışişleri Bakanlığının günlük basın toplantısında gündeme geldi.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Zacharia'nın sözlerine kısa bir cevap verdi.

Mao Ning, gülümsemesini bastırmaya çalışarak, "Fırsat bulduğunda kendisini Çin'i daha sık ziyaret etmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

TRUMP'IN YENİ SÖZCÜSÜ İLK HAFTASINDA TARTIŞMALARIN ODAĞINDA

41 yaşındaki Katie Zacharia, Beyaz Saray Basın Sözcülüğü görevine başlamasının üzerinden henüz bir hafta geçmeden çeşitli tartışmalarla gündeme geldi.

Zacharia, basın mensuplarının karşısına çıktığı ilk toplantılardan birinde bazı temel soruları cevaplayamadı. Bir açıklamasında ise eşinden "başkan" olarak söz etti.

Zacharia'nın avukatlık geçmişi de ABD kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Kendisini avukat olarak tanıtan ve Kaliforniya merkezli muhafazakar bir kuruluşun genel hukuk danışmanı olarak gösteren Zacharia'nın, avukatlık yapabilmek için gereken baro sınavını geçip geçmediği sorgulandı.

BARO SINAVI SORUSUNA DA CEVAP VERDİ

Perşembe günü hukuki geçmişine ilişkin sorulara cevap veren, baro sınavına girmek için kayıt yaptırdığını ancak eşiyle Çin'e taşınma planları nedeniyle sınava hazırlanamadığını anlattı.

İlk çocuğunun doğumunun ardından ABD'ye döndüğünü belirten Zacharia, daha sonra baro sınavına yeniden girmediğini söyledi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala