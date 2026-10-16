Trump'ın yeni sözcüsü, hukuk camiasını karıştırdı! ‘Avukatım’ dedi, ruhsatı çıkmadı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia’nın kendisini avukat olarak tanıtmasına rağmen ABD'de geçerli bir ruhsatının bulunmadığı ve baro sınavını geçmediği ortaya çıktı. Eleştirilerin ardından konuşan Zacharia, Çin’e taşınmayı planladığı için sınavı tamamlamadığını belirterek, “Çin'de avukatlık bürosu yok” sözleriyle kendini savundu. Söz konusu iddialar hukuk camiasını karıştırırken, uzmanlar durumun yasaları ihlal edebileceğini belirtti.

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Donald Trump'ın yeni Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia'nın, kendisini avukat olarak tanıtmasına rağmen ABD'nin hiçbir eyaletinde geçerli bir baro ruhsatına sahip olmadığı ve avukatlık sınavını geçmediği ortaya çıktı.

Hakkındaki iddiaların ortalığı karıştırmasının ardından geçtiğimiz gün Real America’s Voice kanalından açıklamalarda bulunan Zacharia, avukatlık unvanını neden kullandığını anlattı.

Pepperdine Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2011 yılında mezun olan Zacharia’nın diploması üniversite tarafından doğrulandı. Ancak The Wall Street Journal’ın haberine göre Zacharia, mezuniyetinin ardından girdiği Kaliforniya baro sınavını geçemedi.

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GEÇERLİ BİR RUHSATI BULUNMUYOR

The Guardian’ın kamuya açık kayıtlar üzerinden yaptığı incelemede de Zacharia’nın 38 eyalette, Washington DC’de veya Virgin Adaları’nda avukatlık ruhsatının bulunmadığı belirtildi. The Washington Post, CNN ve Popular Information tarafından yapılan araştırmalarda da kendisinin çalıştığı Teksas ve Washington DC dahil herhangi bir yerde avukatlık kaydına rastlanmadı.

SINAV SÜRECİNİ TAMAMLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Zacharia, ilk basın toplantısında kendisine hangi eyalette avukatlık sınavını geçtiği sorulduğunda “Çin’e taşındığımda” cevabını vermişti. Perşembe günü yaptığı açıklamada ise sınava ön kayıt yaptırdığını ancak Çin’e taşınmayı planladıkları için sınav sürecini tamamlamadığını söyledi.

Zacharia, “Avukatlık sınavına ön kayıt yaptırmıştım. Ve bundan vazgeçmek istemedim. Ayrıca Çin'e taşınacağımızı biliyorduk” dedi. O dönemde evlilik hazırlıkları nedeniyle yoğun duygular yaşadığını belirten yeni sözcü, “Dalgın haldeydim” ifadelerini kullandı.

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“ÇİN’DE AVUKATLIK BÜROSU YOK”

Sınav sonucunun kendisi açısından önem taşımadığını savunan Zacharia, “Çin'de avukatlık bürosu yok” diyerek, “Bu işi yapabilmek için yeterli niteliğe, yani hukuk diplomama sahiptim” açıklamasında bulundu. ABD’ye döndükten sonra neden sınava yeniden girmediği sorusuna ise aile hayatını gerekçe gösterdi. Zacharia, “Altı yıl içinde dört çocuğumuz oldu” şeklinde konuştu.

Kendisini avukat olarak tanıtmasının yanlış anlaşılmaya yol açtığını kabul eden Zacharia, bu konuda farklı kişilere de danıştığını öne sürdü. Sözcü, “Bu alanda çalışan birçok kişiye uzun süre danıştım: 'Kendimi avukat olarak tanıtsam, avukat-hukukçu değil, avukat olarak tanıtsam ve tavsiye değil, hukuki analiz sunsam sorun olur mu?' diye sordum” ifadelerini kullandı. Zacharia, danıştığı kişilerin kendisine ‘durumun sorun olmayacağı’ cevabını verdiğini iddia etti.

HUKUKÇULARDAN ELEŞTİRİ YAĞIYOR

ABD’yi karıştıran iddialar sonrası hukuk uzmanları da bu savunmaya itiraz etti. New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörü Stephen Gillers, The Washington Post’a yaptığı açıklamada, “Hukuk doktoru diploması sizi avukat yapmaz” dedi.

Öte yandan, gözetim kuruluşu Campaign for Accountability, Zacharia’nın kendisini avukat olarak tanıtarak halkı yanılttığı ve eyalet yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla Kaliforniya Barosuna şikayette bulundu. Kuruluşun direktörü Michelle Kuppersmith, eyalette geçerli ruhsatı olmadan avukat unvanı kullanmanın suç teşkil edebileceğini belirtti.

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PARA VE HAPİS CEZASI BULUNUYOR

Kaliforniya yasalarına göre, geçerli ruhsatı olmadan avukatlık yaptığını ileri süren veya bu yetkiye sahip olduğunu iddia eden kişiler 1000 dolara kadar para cezası ve bir yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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